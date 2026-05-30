به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه یمن شب گذشته با صدور بیانیهای درباره ادامه تجاوزات و توطئههای آمریکایی- صهیونیستی علیه مردم فلسطین، لبنان، ایران و کل منطقه هشدار داد و اعلام کرد که این سیاستهای متجاوزانه آمریکاییها و صهیونیستها، خطری جدی برای صلح و امنیت بینالمللی بوده و همچنین آثار منفی شدیدی بر اقتصاد جهانی دارد.
ادامه جنایات اسرائیل در غزه پس از آتشبس
وزارت خارجه یمن در این بیانیه تأکید کرد که تجاوزات رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه غزه از زمان انعقاد توافق آتشبس در ۱۰ اکتبر گذشته تاکنون متوقف نشده و همچنان ادامه دارد و این رژیم به ارتکاب جنایات نسلکشی علیه ملت فلسطین ادامه میدهد؛ تا جایی که تاکنون بیش از ۹۰۰ غیرنظامی فلسطینی در غزه از زمان آتشبس تاکنون در تجاوزات صهیونیستها به شهادت رسیده و بیش از ۲۷۰۰ نفر در همین بازه زمانی زخمی شدهاند. این امر نقض آشکار قوانین بینالمللی بشردوستانه و توافق آتشبس به شمار میرود.
این وزارتخانه افزود که یمن در سطح رهبری، دولت و ملت همچنان بر موضع ثابت خود در حمایت از آرمان فلسطین به عنوان مسئله اصلی و محوری امت اسلامی پایبند میماند و تا زمان رسیدن مردم فلسطین به حقوق خود و آزادی و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس، از مبارزه مشروع این ملت حمایت میکند.
وزارت خارجه یمن در ادامه به تجاوزات مکرر و وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان پرداخت و اعلام کرد که حملات صهیونیستها به لبنان از دوم مارس گذشته تاکنون منجر به شهادت بیش از ۳۳۰۰ شهروند لبنانی و زخمی شدن بیش از ۱۰ هزار نفر شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که یمن همچنان به موضع ثابت خود در حمایت از لبنان و مقاومت آن در برابر تجاوزات دشمن صهیونیستی پایبند است.
محکومیت تجاوزات علیه ایران
وزارتخانه مذکور همچنین با محکوم کردن مجدد تجاوزات آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، تأکید کرد که این تجاوزات در جنگ اخیر، ثبات منطقه را به شدت تحت تأثیر قرار داده و آثار منفی شدیدی هم برای اقتصاد جهانی داشته است.
وزارت خارجه یمن همچنین تهدیدات گستاخانه اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، علیه عمان را به شدت محکوم کرده و آن را نشانه سیاستهای استکباری و سلطهجویانه در چارچوب زورگوییها و باجگیریهای واشنگتن دانست.
همبستگی با ایران و حمایت از حق دفاع مشروع
این وزارتخانه در پایان بر همبستگی یمن با جمهوری اسلامی ایران تأکید و اعلام کرد که حق مشروع ایران برای دفاع از خود و پاسخ به تجاوزات دشمنان در همه هنجارها، قوانین و منشورهای بینالمللی به رسمیت شناخته شده و یمن نیز از این حق ایران حمایت میکند.
یادآوری میشود که رئیس جمهور دولت آمریکا در ادامه مواضع گستاخانه خود در منطقه، این بار علناً عمان را تهدید به حمله کرده و گفت که اگر عمان در تنگه هرمز متفاوت رفتار کند، منفجر خواهد شد. عمان پانزدهمین کشوری است که ترامپ در دو دوره ریاست جمهوری خود، آن را تهدید به حمله کرده یا از احتمال حمله به آن سخن گفته یا عملاً علیه آن اقدام کرده است.
