به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمدی در بیان احکام بین نماز مغرب و عشای دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به لزوم حضور مؤمنان در میادین و خیابان‌ها به تبیین گناه اسراف و تبذیر به عنوان یکی از مصادیق گناهان کبیره پرداخت.

وی با آرزوی پیروزی رزمندگان اسلام بر کفر و استکبار جهانی، اظهار داشت: اسراف (مصرف بیش از اندازه) و تبذیر (مصرف بیهوده) در قرآن و روایات به شدت نهی شده و این گناهان از عواملی هستند که موجب سلب نعمت‌های الهی از انسان می‌شوند.

سخنران حرم مطهر با اشاره به نمونه عینی اسراف در حرم مطهر، گفت: متأسفانه در فرآیند وضو گرفتن، برخی افراد آبی به مراتب بیش از نیاز مصرف می‌کنند، در حالی که می‌توان با یک دهم آن مقدار نیز وضو گرفت و این آبِ هدر رفته، مصداق بارز اسراف است.

وی هشدار داد که این مسئله تنها به وضو گرفتن محدود نمی‌شود، بلکه در امور زندگی روزمره (مانند مصرف آب، برق، خوراک و لوازم زندگی) نیز برخی افراد دچار اسراف و تبذیر هستند.

محمدی با استناد به آموزه‌های دینی، تأکید کرد: اگرچه برخی افراد ممکن است بگویند «هزینه این موارد را شخصاً پرداخت می‌کنیم»، اما این عذر و بهانه، مجوزی برای گرفتار شدن به گناه اسراف نیست. طبق فرمایش خداوند متعال در قرآن کریم «إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ» (همانا تبذیرکنندگان، برادران شیاطین هستند). بنابراین همه مؤمنان باید مراقب باشند تا با رعایت صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف، نعمت‌های الهی را حفظ کنند.

