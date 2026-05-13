جنجال دیپلماتیک در پی بازداشت معاون دبیرکل سازمان ملل در فرودگاه اسرائیل

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت گزارش داد که سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) صبح امروز (چهارشنبه) ژیل میشو معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور ایمنی و امنیت را هنگام ورود به سرزمین‌های اشغالی بازداشت کرده است؛ اقدامی که به گفته این رسانه صهیونیستی موجب ایجاد بحران دیپلماتیک برای رژیم اسرائیل شده و این رژیم را در وضعیتی دشوار قرار داده است.

طبق گزارش این رسانه رژیم صهیونیستی، علت بازداشت ظاهراً سفر قبلی این مقام سازمان ملل به غزه بوده است. با این حال، بعداً مشخص شد که حادثه ناشی از اشتباه در شناسایی هویت بوده و وی پس از مدت کوتاهی آزاد شده است.

در جریان بازرسی، گذرنامه‌های این مقام سازمان ملل ضبط و او به بخش انتظار منتقل شد؛ جایی که حدود ۴۵ دقیقه تحت بازجویی درباره سفر رسمی خود به غزه در اوت ۲۰۲۵ قرار گرفت؛ سفری که طبق گزارش، با هماهنگی رژیم صهیونیستی انجام شده بود.

ژیل میشو پس از این حادثه اعلام کرد آنچه رخ داده، رفتاری غیرمعمول با یک مقام بلندپایه سازمان ملل بوده و او در هیچ جای دیگری با چنین برخوردی مواجه نشده است.

وی همچنین در واکنش به این حادثه اعلام کرد که قصد دارد دیدارها و نشست‌های رسمی خود در سرزمین‌های اشغالی را لغو کند.

