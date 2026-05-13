به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک یادداشت تحلیلی منتشرشده در رسانه‌های عربی، از روند عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی، انتقاد کرد.

در این یادداشت، نویسنده با طرح این پرسش که «چه کسی فلسطین را تنها گذاشت؟» سیاست‌های برخی دولت‌های عربی در دهه‌های اخیر را عامل اصلی تضعیف آرمان فلسطین معرفی می‌کند. به اعتقاد وی، در حالی که رژیم صهیونیستی همچنان به اشغال سرزمین‌های عربی و حملات علیه فلسطینیان ادامه می‌دهد، برخی کشورهای عربی ایران را تهدید اصلی منطقه معرفی کرده و همزمان مسیر عادی‌سازی روابط با تل‌آویو را در پیش گرفته‌اند.

این گزارش همچنین با اشاره به توافق‌های «کمپ دیوید»، «وادی عربه» و روند جدید عادی‌سازی روابط میان برخی کشورهای عربی و اسرائیل، این تحولات را موجب افزایش جسارت رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست‌های اشغالگرانه و سرکوب فلسطینیان دانسته است. نویسنده معتقد است که تضعیف جایگاه فلسطین در سیاست رسمی جهان عرب، گروه‌های مقاومت را به سمت اتکا به حمایت‌های منطقه‌ای، به‌ویژه ایران، سوق داده است.

در بخش دیگری از این یادداشت، بر ضرورت گفت‌وگوی عربی ـ ایرانی برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و تمرکز بر مسئله فلسطین تأکید شده است. نویسنده تصریح می‌کند که حمایت از فلسطین نباید به موضوعی صرفاً سیاسی یا مذهبی تقلیل یابد و ادامه روند عادی‌سازی با اسرائیل، آینده منطقه و هویت جهان عرب را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

