افشاگری نیویورک تایمز درباره آزار جنسی اسرای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «نیکلاس کریستوف»، ستون‌نویس نیویورک‌تایمز در گزارشی تازه از موارد گسترده تجاوز و خشونت جنسی علیه اسرای فلسطینی در بازداشت اسرائیل پرده برداشت و اعلام کرد بسیاری از قربانیان، با وجود تهدید و ارعاب، حاضر شده‌اند درباره آنچه بر آنها گذشته شهادت دهند.

کریستوف در این گزارش نوشت که برخی زندانیان فلسطینی گفته‌اند در صورت مصاحبه یا افشای جزئیات، از سوی نیروهای اسرائیلی به قتل یا تجاوز تهدید شده بودند، اما با این حال تصمیم گرفتند سکوت نکنند.

بر اساس این گزارش، یک اسیر فلسطینی روایت کرده است که تنها در یک روز سه بار در زندان اسرائیل مورد تجاوز قرار گرفته و بار سوم پس از آن رخ داده است که او تلاش کرده بود اعتراض کند. یک زن جوان فلسطینی نیز گفته است نگهبانان در آغاز هر شیفت وارد سلول می‌شدند، او را وادار به برهنه شدن می‌کردند و مورد آزار قرار می‌دادند.

