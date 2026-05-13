الوفاق: رژیم آل خلیفه عقل خود را از دست داده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت الوفاق بحرین در واکنش به بازداشت تعداد زیادی از علمای شیعه این کشور توسط رژیم آل خلیفه تاکید کرد که این اقدام نشاندهنده بحران عمیق اخلاقی حاکمیت بحرین و تلاش مذبوحانه آن برای انتقام گرفتن از علمای شیعه بوده و هرگز بازتاب خوبی برای آن نخواهد داشت و به سقوط آن منجر خواهد شد.
جمعیت الوفاق بحرین، بزرگترین گروه شیعه در این کشور طی بیانیهای اعلام کرد حاکمیت در بحرین در اقدامی مشکوک، تحریکآمیز و برخلاف قانون اساسی و مغایر با تمامی هنجارها و ارزشها، اتهامهای مضحکی را علیه مذهب شیعه مطرح کرده و تمام رهبران و علمای آن را بدون هیچ تمایز یا اصولی بازداشت کرد و با این اقدام نخبگان مذهبی اصلی را که مشغول درس، تدریس، امامت نماز جمعه و جماعت و مسؤول هدایت و آموزشهای دینی و اجتماعی بوده و در سیاست دخیل نبودهاند، هدف قرار داد.
به نقل از العهد، الوفاق در ادامه بیانیه خود تاکید کرد رژیم چهرههای برجسته، مردان درستکار و پاکدامن و نخبگان جامعه را که علمایی هستند که این کشور و آرامش داخلی آن را با تقوا، دانش و احساسات عمیق دینی و ملی خود حفظ کردهاند، بازداشت کرد، کسانی که در سایه نبود دولت، فساد گسترده آن و نیز غارت اموال مردم و رفتن در آغوش صهیونیسم، معتمدان و پناهگاههای مردم هستند.
این جمعیت در بیانیه خود اعلام کرد حاکمیت سعی کرد با دروغها و این رفتار تحریکآمیز، شیعیان بحرین و جهان را تحریک کند و این نمایش زننده را به نام آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر بزرگ و چهره برجسته بحرین مرتبط کرد.
الوفاق در ادامه نیز بازداشت دهها تن از علما را نشاندهنده عمق بحران اخلاقی حاکمیت بحرین با تلاش برای نمایش صحنههای اکشن یورش به خانههای علما و انتشار تصاویر آنها به شکل تحقیرآمیز دانست و تاکید کرد که این اقدامات بیانگر یک بحران روانی و تلاش مذبوحانه رژیم برای انتقام گرفتن از علمای محترم بوده و این رفتار بیمارگونه رژیم را از سادهترین و بدیهیترین اصول لازم برای مدیریت کشور و رهبری یک جامعه محروم کرده و تمامی این نقض قوانین و جریحهدار کردن احساسات عمومی، هرگز بازتاب خوبی برای رژیم نخواهد داشت بلکه موجب سقوط آن خواهد شد.
این جمعیت شیعه بحرین در ادامه بیانیه خود آورد عملکرد رژیم بدون هیچ شکی ثابت کرده که بحرین به یک حاکمیت سیاسی متعادل و منصف نیاز دارد که در آن مردم و قانون حاکم باشند نه هرج ومرج و نفرت و فرقهگرایی نفرتانگیزی که ناتوانی مقامات فعلی را در حلوفصل مدیریت کشور برملا کرده است، شهروندان بحرینی جنون رژیم در تخریب مساجد، آتش زدن حسینیهها، بازداشتها، قتلها و دادگاهها را به یاد میآورند، اینها شیوههای منسوخ و قدیمی هستند و نمیتوان یک کشور را بر اساس کینهها، نفرت، جنون طایفهای، خشونت، توهین، ناسزاگویی و شکستهای پیاپی در سیاست، خدمات، معیشت، همزیستی، دیپلماسی و دیگر موارد بنا کرد.
الوفاق در پایان نیز تاکید کرد اکنون تحقق خواستههای عادلانه و مشروع مردم برای بازگرداندن این کشور به مسیر ثبات و احیای نقش غایب مردم که با تشکیل یک دولت منتخب با خواست مردم و ضامن واقعی ثبات، ایجاد پارلمانی با اختیارات کامل قانونگذاری و نظارتی، تشکیل یک قوه قضائیه عادل، درستکار و مستقل و نیز جلوگیری از فساد، غارت و سرقت اموال عمومی، توقف اهانت به هویت ملی جمعی و تشکیل دولتی مبتنی بر نهادها و قوانین محقق میشوند، به یک ضرورت و نیاز مبرم تبدیل شده است.
...........................
پایان پیام/ 167
نظر شما