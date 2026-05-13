به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با صدور حکمی رئیس ستاد چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی را منصوب کرد.

متن حکم حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر اکبر ثقفیان

سلام علیکم؛

نظر به مراتب تعهد و تخصص و تجارب ارزشمندتان، جنابعالی را به عنوان «رئیس ستاد چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی» منصوب می‌نمایم.

امیدوارم تحت توجهات حضرت ولی عصر(جل‌الله تعالی فرجه الشریف) و نیز با برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری شایسته این کنفرانس و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های داخل و خارج از مجمع و سایر نهادها، جهت رسیدن به اهداف والای مجمع اقدام نمایید.

از معاونین محترم انتظار دارد با همکاری جنابعالی نسبت به مشارکت فعال خود در برگزاری جلسات، هماهنگی‌های لازم را معمول فرمایند.

از خداوند متعال توفیقات الهی را برای جنابعالی و همکاران محترم‌تان مسألت می‌نمایم.

حمید شهریاری

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

