تبدیل یک محله مسکونی در غزه به پایگاه نظامی اسرائیل + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آنچه روزی یک محله پرجنب‌وجوش در غزه فلسطین بود، اکنون به یک پایگاه نظامی اسرائیلی تبدیل شده است.

پس از آن‌که ساکنان منطقه بنی سهیلا در شرق خان‌یونس به اجبار آواره شدند، نیروهای اسرائیلی یک پایگاه نظامی را بر ویرانه‌های خانه‌های تخریب‌ شده فلسطینی ایجاد کردند.

تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد که بخش‌های کامل مسکونی با خاک یکسان شده و خیابان‌ها و ساختمان‌ها به توده‌ای از آوار تبدیل شده‌اند؛ وضعیتی که ابعاد گسترده تخریب در جنوب غزه را نشان می‌دهد، جایی که گفته می‌شود بسیاری از جوامع انسانی عملاً از نقشه محو شده‌اند.

