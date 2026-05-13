به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه ایتالیا، آنتونیو تایانی، در جلسه استماع مشترک کمیته‌های امور خارجه و دفاع در مجلس نمایندگان و سنای این کشور اعلام کرد که رم از گفت‌وگو میان لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری ایالات متحده حمایت می‌کند. وی همچنین از آمادگی ایتالیا برای میزبانی گفت‌وگوهای مستقیم میان دو طرف خبر داد.

تایانی توضیح داد که این موضع را در جریان سفر ماه گذشته خود به بیروت به جوزاف عون، رئیس‌جمهور لبنان، منتقل کرده است. به گفته او، این دیدار افزون بر موضوع آتش‌بس، شامل بررسی ابتکارهایی برای تقویت توانمندی‌های دستگاه‌های امنیتی لبنان، به‌ویژه در حوزه‌های مقابله با پول‌شویی و قاچاق و تردد غیرقانونی بوده است.

وزیر خارجه ایتالیا همچنین خاطرنشان کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، به همراه شماری از وزرای اروپایی، حمایت خود را از نقش روبه‌گسترش ایتالیا در تقویت نهادهای دولتی لبنان اعلام کرده‌اند.

تایانی در پایان گفت که این پرونده‌ها محور گفت‌وگوهای آتی او با یوسف رَجی، وزیر امور خارجه لبنان، خواهد بود و تأکید کرد: «آتش‌بس ضروری است، اما باید به یک فرایند صلح واقعی تبدیل شود.»

...............

پایان پیام