به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره مبارزه با جرایم اقتصادی دادستانی کل ازبکستان در بیانیهای اعلام کرد، افرادی که وعده داده بودند شهروندان ازبکستان را برای کار به سرزمین های اشغالی بفرستند، در شهرهای «جیزخ» و «سمرقند» بازداشت شدند.
در این بیانیهای که در پایگاه خبری قلم پیر ازبکستان منتشر شد، آمده است که این افراد از مسیر ارتباطات شخصی خاص با مقامات ارشد، امکان لابی برای اعزام به عنوان نیروی کاری به سرزمینهای اشغالی در ازای دریافت ۱۰ هزار دلار را انجام میدادند.
اداره مبارزه با جرایم اقتصادی دادستانی کل ازبکستان در این بیانیه تاکید کرد که این افراد حین ارتکاب جرم بازداشت شدند. همچنین، فرد دیگری که در این زمینه بازداشت شده که وعده داده بود در ازای دریافت ۱۷ هزار دلار، روادید کاری قانونی در اسرائیل را تهیه کند.
گفتنی است رژیمصهیونیستی پس از عملیات طوفانالاقصی با چالشهای زیادی در جذب نیروی کار خارجی مواجه شده است؛ بحرانی که نه تنها بخشهای ساختمانی، خدماتی و کشاورزی این رژیم را تحت تاثیر قرار داده، بلکه موجب تغییر رویکرد تلآویو در جذب نیروی کار خارجی شده است.
پس از آغاز جنگ غزه و تشدید ناامنیها، بخش قابل توجهی از نیروی کار فلسطینی که ستون اصلی بازار کار ارزانقیمت در سرزمینهای اشغالی محسوب میشد، از چرخه اشتغال حذف شد و همین مساله باعث شد رژیمصهیونیستی به سمت جذب کارگران مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی، جنوب شرق آسیا و برخی کشورهای آفریقایی حرکت کند.
در این میان، ازبکستان به یکی از مهمترین منابع تامین نیروی کار خارجی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است؛ بطوری که طی سالهای اخیر، تلآویو و تاشکند توافقهایی را برای اعزام هزاران نیروی کار ازبک در حوزههای ساختمان، خدمات شهری، کشاورزی و صنایع سبک امضا کردهاند.
با این حال، روند جذب کارگران ازبک با پیچیدگیهای امنیتی گستردهای همراه بوده است. همچنین، رژیمصهیونیستی پس از جنگ در غزه، نظارتهای امنیتی بر ورود مهاجران کاری را افزایش داده و فرایند صدور مجوزهای کاری را سختگیرانهتر کرده است.
برخی گزارشها نشان میدهد شرکتهای ساختمانی اسرائیلی برای جذب نیروی کار ماهر ازبک حاضر به پرداخت دستمزدهای بالاتر و ارائه امتیازهای ویژه شدهاند؛ زیرا کمبود نیروی انسانی در پروژههای عمرانی به یکی از نگرانیهای اصلی اقتصاد این رژیم تبدیل شده است.
در حال حاضر شمار زیادی از اتباع و شهروندان ازبکستان در سرزمینهای اشغالی به عنوان مهاجرین کاری فعالیت میکنند.
