ویزای حج تعدادی از زائران ایرانی هنوز صادر نشده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس سازمان حج و زیارت از ورود بیش از ۲۶ هزار زائر و عوامل اجرایی کشورمان به سرزمین وحی خبر داد و گفت: بخشی از زائران به دلیل صادر نشدن «رقم طلب» و تکمیل نشدن برخی فرآیندهای مربوط به ویزا، هنوز اعزام نشده‌اند.

علی‌رضا رشیدیان با اشاره به انجام ۱۱۲ پرواز از ایران به مقصد مدینه، اظهار کرد: تا پایان وقت ۲۲ اردیبهشت ماه بیش از ۲۶ هزار نفر از زائران و عوامل اجرایی وارد عربستان شده‌اند که از این تعداد حدود ۱۶ هزار نفر در مکه و نزدیک به ۱۰ هزار نفر در مدینه حضور دارند.

او با اشاره به برخی ابتکارات اجرایی در حج امسال افزود: یکی از اقدامات مناسب و قابل توجه همکاران در حوزه حمل‌ونقل و خدمات، مدیریت انتقال بار زائران است، به گونه‌ای که چمدان‌ها و بارهای اصلی به صورت جداگانه منتقل می‌شود تا زائران در مسیر جابه‌جایی میان شهرها و هنگام سوار و پیاده شدن از اتوبوس‌ها با سختی و ازدحام مواجه نشوند. بر همین اساس، زائران تنها با ساک دستی وارد هتل‌ها می‌شوند و بار اصلی آنان به صورت مستقیم به محل اسکان منتقل و مقابل اتاق‌ها تحویل داده می‌شود.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین درباره تعدادی از مشتاقان زیارت که تاکنون موفق به سفر نشده‌اند، توضیح داد: بخشی از این افراد از همراهان و تابعین زائران بودند که به دلیل صادر نشدن «رقم طلب» و تکمیل نشدن برخی فرآیندهای مربوط به روادید، هنوز امکان اعزام پیدا نکرده‌اند.

او افزود: در این زمینه، سازمان حج و زیارت پیگیری‌های متعددی را از طریق وزارت حج و عمره عربستان انجام داده و علاوه‌بر آن، آقای عنایتی، سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز فهرست مربوط به ۱۰۷ نفر از این افراد و همچنین اطلاعات ۱۲۳۲ نفر دیگر را که نیازمند صدور رقم طلب بودند، به طرف سعودی ارائه کرده است.

رشیدیان بیان کرد: امیدواریم با همکاری و مساعدت وزارت حج و عمره عربستان و وزارت امور خارجه این کشور و همچنین پیگیری‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، زمینه حضور سایر مشتاقان زیارت نیز فراهم شود تا همه علاقه‌مندان بتوانند در این سفر معنوی حضور یابند.

او در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های مربوط به ایام مشاعر، گفت: اقدامات مقدماتی برای حضور زائران در عرفات، مشعرالحرام و منا در حال انجام است و امیدواریم با هماهنگی‌های صورت گرفته با شرکت‌های طرف قرارداد در عربستان، تمامی برنامه‌ها طبق زمان‌بندی و پیش‌بینی‌های انجام شده اجرا شود و زائران ایرانی بتوانند مناسک حج را با آرامش و سهولت انجام دهند.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین وضعیت سلامت حجاج ایرانی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه تاکنون بیماری یا مشکل خاص و فراگیری در میان زائران گزارش نشده و در حال حاضر تنها ۶ نفر در مراکز درمانی بستری هستند که شرایط آنان نیز تحت کنترل بوده و امیدواریم به‌زودی ترخیص شده و به جمع زائران بازگردند.

مناسک حج امسال از تاریخ سوم تا هشتم خردادماه ۱۴۰۵ (۲۴ تا ۲۹ می) برگزار می‌شود. امسال حدود ۳۰ هزار و ۶۷۲ زائر از ایران در مناسک حج تمتع حضور دارند، عملیات انتقال زائران از ۷ اردیبهشت آغاز شده و تا ۲۵ اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد.

............................

پایان پیام/ 167