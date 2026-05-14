اجرای ۱۰۰ پویش‌ معنوی به نیابت از «رهبر شهید» در حج ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محمدعلی اخویان، مدیر امور آموزشی و فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، با اشاره به اینکه برنامههای موسم حج ۱۴۰۵ در مکه و مدینه طبق برنامهریزی انجام شده در حال اجراست، گفت: پویشهایی نظیر «نامهای به فرزندم»، «نذر ختم صلوات و قرآن و طواف به نیابت از رهبر شهید» و برگزاری دومین جشنواره «میقات» از برجستهترین برنامههای فرهنگی حج امسال است که با هدف ارتقای معرفتی حجاج ایرانی در سرزمین وحی اجرا میشود.
وی با اشاره به شرایط خاص حج امسال و تغییراتی که در شکلگیری و اعزام کاروانها صورت گرفت، از اعزام بیش از ۲۷۰ روحانی، معین و معینه برای پاسخگویی به مسائل شرعی، سوالات و شبهات زائران خبر داد.
حجتالاسلام اخویان در تشریح جزئیات برنامههای معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری برای موسم حج ۱۴۰۵ اظهار کرد: از ابتدای ورود زائران به سرزمین وحی، محافل انس و معرفت با محوریت مباحث قرآنی آغاز شده و انتظار میرود بیش از ۱۰۰ برنامه در این راستا در دو شهر مکه و مدینه برگزار شود.
وی به استمرار برگزاری جلسات «مکه و مدینهشناسی» توسط راویان بعثه و اجرای طرح «زیارت ویژه» در این دو شهر اشاره کرد که طی آن زائران فرهیخته کاروانها با اسرار و تاریخ اماکن مقدسه آشنا میشوند و افزود: امسال طی مراسمی علاوه بر خانوادههای دارای بیش از دو شهید، از تعدادی از خانوادههای شهدای دو جنگ تحمیلی که در سرزمین وحی حضور دارند تجلیل و تقدیر خواهد شد. همچنین پویش «نامهای به رهبر شهید» و نذر ختم قرآن و صلوات و طواف به نیابت از قائد شهید، حال و هوایی حماسی و معنوی به کاروانها بخشیده است.
حجتالاسلام اخویان در ادامه از برگزاری سلسله همایشهای تخصصی خبر داد و افزود: برای موسم حج امسال همایش مهندسان زائر، بانوان و آقایان نخبه، فعالان فرهنگی در حوزههای هنری، اربعین، رسانه و ... همچنین همایش ویژه جوانان و نوجوانان با حضور نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت پیشبینی شده است و مقالات برگزیدهای که افراد در موضوعات حج در نگاه رهبری ارسال کردهاند در این همایشها ارائه خواهد شد.
وی همچنین به برگزاری دومین جشنواره «میقات» اشاره کرد و گفت: زائران میتوانند آثار خود را در بخشهای شعر، خاطرهنویسی، فیلم، عکس، دلنوشته و سفرنامه تا ۳۱ تیرماه در سامانه جشنواره بارگذاری کنند که اختتامیه آن در ایام ولادت پیامبر اکرم(ص) برگزار و به برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد.
مدیر امور آموزش بعثه مقام معظم رهبری افزود: برگزاری هشت مسابقه متنوع با موضوعات اماکن، اسرار و مناسک حج ، تاریخ و سبک زندگی، در کنار مسابقه بزرگ «فصل مهمانی» با محوریت حفظ چهار سوره قرآن کریم، از دیگر اقدامات فرهنگی است که محتوای آنها پیشتر در قالب محصولات فرهنگی بین زائران توزیع شده است.
وی در پایان یادآور شد: پس ازایام تشریق، برنامه ویژهای برای کاروانهای دانشگاهیان و همایش «امام و نیایش» به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد تا بهرهمندی معنوی زائران در بالاترین سطح ممکن استمرار یابد.
