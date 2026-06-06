دو پایگاه هوایی و تاسیسات مهم باقی مانده درناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا هدف قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای از هدف قرار گرفتن دو پایگاه هوایی آمریکا در کویت به نام‌های علی‌السالم و تاسیسات مهم باقی مانده در ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین در پاسخ به تجاوز ارتش کودک‌کش آمریکا خبر داد.

متن بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

بسم الله القاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ

ساعت ۱:۳۰ بامداد امروز چهار فروند نفتکش متخلف با تحریک و هدایت ارتش متجاوز آمریکا بدون هماهنگی و بدون توجه به اخطارهای مکرر نیروی دریایی سپاه، قصد خروج غیر قانونی از تنگه هرمز را داشتند که پس از اخطار، یکی از نفتکش ها مورد هدف واقع شده و متوقف شد و دیگر شناورها متخلف به عقب برگشتند.

به دنبال این واقعه ساعت ۲:۳۰ بامداد، پهپادهای آمریکایی یک دکل مخابراتی در قشم و یک دکل را در سیریک مورد اصابت دو پرتابه قرار دادند. در پاسخ به تجاوز ارتش کودک کش آمریکا بلافاصله دو پایگاه هوایی آمریکا در کویت به نامهای علی‌السالم و تاسیسات مهم باقی مانده در ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف آتش موشک های بالستیک نیروی هوافضای سپاه واقع شدند.

به دشمن متجاوز و کودک‌کش اخطار می کنیم در صورت تکرار این شرارت ها به پاسخ محدود اکتفا نخواهد شد. مسئول عواقب بسته شدن کامل تنگه هرمز به روی خروج نفت و گاز شما خواهید بود.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

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