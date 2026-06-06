پیام عراقچی خطاب به عون: لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی خطاب به جوزف عون رئیس جمهور لبنان تاکید کرد که لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید.

عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: بر اساس اظهارات آقای عون، ظاهرا این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانی‌ها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران می‌کند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: اگر لبنان برای ایران ابزار چانه زنی بود، ما مدت‌ها پیش به توافق رسیده بودیم.

عراقچی تاکید کرد: لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید، آقای رئیس جمهور!

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