آمادگی کامل عراق برای استقبال از زائران ایرانی اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علی‌اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور پس از برگزاری یکصد و چهل و چهارمین جلسه ستاد مرکزی اربعین امام حسین (ع) با حضور مسئولان کمیته‌های هجده‌گانه این ستاد، گفت: در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز، به ویژه سردار سرلشکر شهید حسینی‌مطلق و سردار سرلشکر شهید رضاییان، مهم‌ترین مسائل مرتبط با برگزاری مراسم اربعین مورد بررسی قرار گرفت.

پورجمشیدیان با اشاره به فعالیت گسترده موکب‌ها در کشور افزود: بیش از دو هزار و ۷۰۰ موکب ستاد اربعین امام حسین (ع) در اجتماعات شبانه مردم در سراسر کشور حضور فعال دارند و همچنین بیش از دو هزار و ۵۰۰ موکب مردمی با پیگیری شهرداری‌ها و ۱۱۸ موکب از کشور عراق نیز به مردم خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی افزود: گزارش‌های دریافتی از عراق نشان‌دهنده آمادگی کامل مردم، دولت و عتبات عالیات این کشور برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین امسال است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با تأکید بر ضرورت ثبت‌نام بیمه‌ای زائران، تصریح کرد: از همه زائران درخواست می‌کنیم هنگام ثبت‌نام برای حضور در راهپیمایی اربعین، فرم بیمه را نیز تکمیل کنند تا در صورت نیاز بتوانند از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند.

پورجمشیدیان همچنین با اشاره به اقدامات عمرانی در مرزهای کشور، گفت: تکمیل زیرساخت‌ها و طرح‌های عمرانی در مسیرهای مرزی به صورت جدی در دستور کار قرار دارد تا شرایط تردد زائران و خدمات‌رسانی به مردم مرزنشین تسهیل شود.

وی درباره حمل‌ونقل زائران نیز اظهار کرد: موضوع حمل‌ونقل زائران در داخل کشور و همچنین در عراق به صورت جدی در دستور کار ستاد قرار دارد و در جلسات آینده به شکل تخصصی بررسی خواهد شد.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌ریزی ستاد برای شرایط احتمالی منطقه‌ای، گفت: متناسب با شرایط موجود برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و آمادگی داریم در هر شرایطی خدمات مورد نیاز زائران را ارائه کنیم.

پورجمشیدیان افزود: هماهنگی‌های اولیه امنیتی با طرف عراقی انجام شده و این هماهنگی‌ها در ادامه نیز تقویت خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: عشق مردم به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) موجب شده است که ستاد مرکزی اربعین برای خدمت‌رسانی به زائران در هر شرایطی آمادگی کامل داشته باشد.

