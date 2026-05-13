برپایی مراسم «قنوت نازله» مردم اندونزی برای پیروزی ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «قنوت نازله» یک سنت اسلامی است که وقتی سایه سنگین مصائب بزرگی چون همه‌گیری یک بیماری، قحطی یا جنگ بر امت اسلامی سایه‌ گسترد، مسلمانان فارغ از هر فرقه و مذهب برای استمداد از خالق یکتا دستان خود را در نماز فجر بالا آورده و برای رفع سختی‌ها دعا می‌کنند.

از همین رو می‌توان گفت قنوت نازله یک مراسم تشریفاتی نیست، بلکه یک اعلام حضور است. این دعا در قلب فرضیه نماز و بین ملت‌های مختلف اسلامی خوانده می‌شود تا بگویند در اوج رنج‌ و اضطرار تنها ملجاء‌و پناهگاه خداست. از همین رو هر وقت مصیبتی در جهان اسلام فرود آید، صف‌های نماز به سنگر نیایش تبدیل می‌شود.

یحیی جهانگیری، رایزن فرهنگی ایران در جاکارتا با حضور در مراسم قنوت مردم اندونزی برای تداوم موفقیت‌های ایران طی سخنانی گفت: امروز در جغرافیای بزرگ‌ترین مجمع الجزایر جهان در مراسم قنوت نازله‌ای حاضر شدیم که برای ایران و به منظور همدلی با ایرانی‌ها برگزار شد. پیش‌تر هم وقتی خبر موشک‌هایی که حیفا رو هدف قرار دادند به اندونزی رسید، شنیدن این پیشروی تا قلب جبهه دشمن اسلام برای هم‌کیشان ما در آسیای جنوب‌شرقی و اقیانوسیه تنها یک خبر نظامی نبود. یک پیروزی حیثیتی بود که برای آن جشن گرفتند و برای تداوم نصرت مجاهدان ایرانی دعا کردند.

وی ادامه داد: مردم پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی در جهان اعتقاد دارند در کنار همه پیشرفت‌های نظامی و دفاعی، بزرگترین قدرت مردم ایران آن چیزی است که با بُعد مسافت 7 هزار کیلومتری و علی‌رغم برخی تفاوت‌های دایر بر بافت منطقه‌ای، اما همگی ما را به هم وصل می‌کند. «ایمان» و اعتقاد به یک قبله واحد همان چیزی است که همه ما را به اتحاد رسانده و چون دانه‌های یک تسبیح به یکدیگر وصل می‌کند.

جهانگیری اظهار کرد: جذابیت مراسم امروز این بود که پس از قنوت نماز فجر با قرائت سوره نصر، مردم اندونزی نه تنها با زبان خودشان که برای نمایش ارادات قلبی خود نسبت به ملت مقاوم ایران، با زبان فارسی شعار «مرگ بر آمریکا» سر دادند. فریادهای که از سر دل بود و برای مخاطبان ایرانی هم به دل نشست. نمازگزاران یک مسجد با تمام وجود نام ایران را صدا می‌زدند و با خشم نسبت به دشمنان آن اظهار برائت می‌کردند.

وی افزود: در یک آئین بومی میان آن همه هیاهو و صدای طبل و کوس‌هایی که به یاد سبط نبی در دشت کربلا کوبیده می‌شدند، یک جمله مدام از زبان رهبران آن‌ها شنیده می‌شد، جمله‌ای که تاکید داشت دعا سلاح ما است، برای شما که فخر جهان اسلام هستید.

رایزن فرهنگی کشورمان گفت: در آئین سحرگاهی قنوت نازله وقتی آن‌ها دستان خود را بالا می‌آورند از خداوند مسألت داشتند تا پشت و پناه آن‌هایی باشد که مستقل و مقتدرانه در برابر ظلم ایستاده‌اند. حضور تک‌تک افراد در این محل برای آن بود که بگویند سلاح ایمان از هر ناو هواپیمابر و جنگنده‌ای در جهان قوی‌تر است. ایران برای مردم اندونزی فقط یک نقطه روی یک نقشه نیست. ایران برای آن‌ها نماد و تبلور همان ایمانی است که هیچ ابرقدرتی حریف آن نخواهد شد. این مراسم تنها گوشه‌ای از ارادت مردم اندونزی به راهی است که ایران از نیم قرن گذشته تا به امروز با صلابت در آن قدم برمی‌دارد.

بنابر اعلام این خبر، در ورودی این مکان عبادی فرهنگی جایگاه ویژه شهدای مقاومت طراحی و نصب شده است که در بین تمثال مبارزان شاخص اهل‌سنت، تصاویری از سید حسن نصرالله و رهبر شهید انقلاب نیز به چشم می‌خورد.

