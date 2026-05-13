رایزن فرهنگی ایران در آنکارا: ملت ایران به نیابت از آزادیخواهان جهان در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستاده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در چارچوب نشست‌های شنبه که توسط بنیاد سبیل‌الرشاد در دیوان محمد عاکف ارسوی آنکارا برگزار می‌شود، پنلی با عنوان «ایران همسایه ما در چنگال آمریکای امپریالیستی و اسرائیل» برگزار شد.

فاتیح بایهان، رئیس هیئت امنای بنیاد در سخنانی به اهمیت تاریخ وحدت‌بخشی ایران و جهان اسلام اشاره کرد و گفت: وقتی دشمن سلاح خود را به سوی برادر و همسایه ما نشانه می‌رود، وظیفه ما ایستادن در کنار همسایه‌مان است.

وی با یادآوری اقدامات تاریخی محمد عاکف در حمایت از ایران، بر لزوم تقویت برادری اسلامی تأکید کرد.

در ادامه، ارتان یولک، رئیس اسام، به تجربیات سفر خود به ایران و دیدار با مرحوم نجم‌الدین اربکان اشاره کرد و افزود: آیت‌الله خمینی پس از انقلاب اسلامی ایران تلاش ویژه‌ای برای برجسته نشدن اختلافات مذهبی داشت و اصل برادری اسلامی را حفظ کرد.

سید قاسم ناظمی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، نیز با اشاره به مقاومت مثال‌زدنی مردم ایران در برابر تجاوزات آمریکا و اسرائیل گفت: این جنگی است که جمهوری اسلامی و ملت ایران از طرف همه مسلمانان و به نیابت از همه آزادیخواهان جهان در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستاده است. هزینه‌ها سنگین است، اما دستاورد آن اعتبار از دست رفته دو کشور اتمی جهان در برابر ملت غیور ایران است.

وی همچنین از حمایت ترکیه در جریان ۴۰ روز جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد.

امیر اوزاتیک، هنرمند جوان با اجرای قطعه‌ای به زبان فارسی مورد استقبال گرم حاضران قرار گرفت و پنل تحت ریاست پروفسور علی تمیزل ادامه یافت.

سخنرانان این نشست شامل دوغان بکین، نماینده استانبول و عضو کمیسیون روابط خارجی مجلس ترکیه، محمد بردی‌بک، پژوهشگر و نویسنده و اردم ایلکر موتلو از دانشگاه حاجت‌تپه بودند.

آنان ضمن بررسی پیشینه تاریخی روابط ایران و ترکیه، بر اهمیت حفظ برادری اسلامی و پرهیز از اختلافات مذهبی تأکید کردند.

