تیم ملی فوتبال، نماینده غرور، وحدت و اراده ملت ایران است/ با تمام توان برای سربلندی ایران در میدان حاضر شوید

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ در آستانه اعزام تیم ملی فوتبال کشورمان به رقابت‌های جام جهانی، دکتر مسعود پزشکیان عصر امروز با حضور در کمپ تیم‌های ملی فوتبال، از نزدیک در جریان آخرین روند آماده‌سازی ملی‌پوشان کشورمان قرار گرفت.

در این بازدید، رئیس‌جمهور ضمن گفت‌وگویی صمیمانه با مسئولان فدراسیون فوتبال، اعضای کادر فنی، مربیان و بازیکنان تیم ملی، بر ضرورت حفظ انسجام، روحیه ملی و نمایش چهره‌ای مقتدر، اخلاق‌مدار و امیدآفرین از ملت ایران در آوردگاه جهانی تأکید کرد.

حضور رئیس‌جمهور در جمع ملی‌پوشان، با استقبال گرم بازیکنان و اعضای کادر فنی همراه شد و دکتر پزشکیان در بخش‌های مختلف کمپ، ضمن بازدید از امکانات و روند آماده‌سازی تیم، در جریان برنامه‌های فنی، شرایط جسمانی بازیکنان، اردوهای تدارکاتی و برنامه‌ریزی‌های پیش‌روی تیم ملی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در سخنانی در جمع اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان، با اشاره به جایگاه ورزش به‌ویژه فوتبال در تقویت سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و ارتقای غرور عمومی، اظهار داشت: آنچه برای ما اهمیت دارد، مجاهدت صادقانه، تلاش مسئولانه و به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها برای سربلندی ایران عزیز است. نتیجه، محصول اراده، تدبیر، تلاش و البته مشیت الهی خواهد بود؛ اما آنچه ملت ایران از فرزندان خود انتظار دارد، ایستادن شرافتمندانه و جنگیدن با همه توان در میدان رقابت است.

دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه موفقیت‌های بزرگ، حاصل پیوند اراده انسانی با ایمان و توکل است، بخشی از تجربیات شخصی و مسیر زندگی خود را یادآور شد و گفت: در تمام مقاطع زندگی، آنچه انسان را از دشواری‌ها عبور می‌دهد، امید، تلاش بی‌وقفه و اتکال به خداوند متعال است. امروز نیز در مسئولیت خطیر ریاست‌جمهوری، نه در پی نام و جایگاه، بلکه صرفاً با هدف خدمت به مردم، کاهش رنج‌ها و حرکت در مسیر عزت و پیشرفت ایران اسلامی گام برمی‌داریم.

رئیس‌جمهور در ادامه، با تبیین رویکرد دولت نسبت به عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و وحدت ملی، خاطرنشان کرد: در باور ما، هیچ انسان و هیچ قشری بر دیگری برتری ذاتی ندارد. قومیت، زبان، جنسیت، مذهب و سلیقه سیاسی، مبنای امتیاز نیست؛ بلکه معیار برتری، میزان مسئولیت‌پذیری، پاکدستی، کارآمدی و خدمت صادقانه به مردم است.

دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه برداشت ما از تقوا، صرفاً یک مفهوم فردی و عبادی نیست، افزود: تقوا در حکمرانی، یعنی تصمیم درست، اقدام به‌هنگام، پرهیز از خطا، رعایت عدالت و حرکت در مسیر منافع ملی. هر فرد، مجموعه یا نهادی که مسئولیت خود را دقیق‌تر، سالم‌تر و مؤثرتر انجام دهد، در حقیقت به کشور خدمت بزرگ‌تری کرده است.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت حفظ همبستگی اجتماعی و انسجام ملی تصریح کرد: آرزوی ما، ایرانی مقتدر، آرام، متحد و برخوردار از همزیستی عزتمندانه همه سلایق و نگاه‌ها در کنار یکدیگر است. دشمنان ملت ایران دقیقاً از همین انسجام، همدلی و ظرفیت بزرگ ملی واهمه دارند و همواره تلاش کرده‌اند با ایجاد شکاف، ناامیدی و اختلاف، مسیر پیشرفت کشور را مختل کنند.

دکتر پزشکیان در ادامه سخنان خود، با اشاره به فشارها، تهدیدها و اقدامات خصمانه علیه ملت ایران در سال‌های اخیر، اظهار داشت: تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است هر زمان که کشور در مسیر رشد علمی، فرهنگی، ورزشی و فناوری حرکت کرده، دشمنان با ابزارهای مختلف برای توقف این روند وارد میدان شده‌اند. هدف قرار دادن نخبگان، دانشمندان، مراکز علمی، شخصیت‌های اثرگذار و حتی نمادهای امیدآفرین اجتماعی، بخشی از پروژه مستمر تضعیف اقتدار ملی ایران است.

رئیس جمهور با انتقاد از رویکرد دوگانه قدرت‌های سلطه‌گر در عرصه بین‌الملل افزود: کسانی که خود ناقضان آشکار اصول انسانی و قواعد بین‌المللی هستند، امروز مدعی دفاع از حقوق بشرند.

دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برخی مشکلات و مطالبات داخلی تصریح کرد: ما منکر ضعف‌ها، کاستی‌ها و گلایه‌های مردم نیستیم و دولت خود را موظف به شنیدن، اصلاح و پاسخگویی می‌داند؛ اما در عین حال، ملت ایران به‌خوبی تشخیص می‌دهد که ادعاهای دلسوزانه دشمنان برای مردم ایران، فاقد صداقت و مبتنی بر اهداف سیاسی و سلطه‌طلبانه است و آنها خواب تسلیم شدن و سرخک گردن ملت ایران را ببینند.

رئیس‌جمهور خطاب به بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان نیز گفت: شما امروز تنها یک تیم ورزشی نیستید؛ بلکه نمایندگان امید، اراده، غرور و وحدت ملت ایران در صحنه‌ای جهانی هستید. مردم زمانی احساس افتخار می‌کنند که ببینند فرزندان‌شان با تمام توان، غیرت، انضباط و صداقت برای نام ایران می‌جنگند.

دکتر پزشکیان افزود: پیروزی، شیرین و ارزشمند است، اما حتی در صورت ناکامی نیز آنچه ماندگار خواهد بود، روحیه جنگندگی، شرافت در رقابت و حفظ عزت ملی است. شکست در میادین ورزشی پایان راه نیست؛ آغاز تجربه‌ای تازه برای برخاستن، قوی‌تر شدن و ادامه مسیر است.

رئیس جمهور با تأکید بر حمایت کامل دولت از تیم ملی خاطرنشان کرد: دولت، خود را موظف می‌داند همه ظرفت‌های لازم را برای آرامش، تمرکز و موفقیت فرزندان این سرزمین فراهم کند. شما با صداقت، غیرت و ایمان در میدان حاضر شوید؛ ما نیز با همه توان در کنار شما خواهیم بود.

دکتر پزشکیان برای ملی‌پوشان فوتبال کشورمان آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدواریم با اقتدار، انسجام و روحیه‌ای الهام‌بخش راهی این رقابت‌ها شوید، با عزت و سربلندی بازگردید و بار دیگر پرچم پرافتخار ایران را در برابر دیدگان جهانیان به اهتزاز درآورید.

در این مراسم، پیراهن شماره 12 تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران به دکتر مسعود پزشکیان اهدا شد.

پیش از سخنان رئیس‌جمهور، دکتر احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، ضمن قدردانی از حضور روحیه‌بخش رئیس‌جمهور در جمع ملی‌پوشان، گزارشی از روند آماده‌سازی تیم ملی و شرایط حاکم بر اردوهای اخیر ارائه کرد.

وی با اشاره به برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای و سیاسی علیه تیم ملی فوتبال ایران در آستانه رقابت‌های جام جهانی گفت: با وجود فشارهای رسانه‌ای و فضاسازی‌های سیاسی، اردوهای آماده‌سازی تیم ملی در فضایی حرفه‌ای و منسجم برگزار شد و امروز روحیه‌ای کم‌نظیر از همدلی، انگیزه و مسئولیت‌پذیری در میان بازیکنان و اعضای کادر فنی شکل گرفته است.

وزیر ورزش و جوانان افزود: بازیکنان تیم ملی هم‌قسم شده‌اند تا با تمام وجود برای عزت، اعتبار و سربلندی ایران اسلامی در میدان حاضر شوند و اتفاقات ماه‌های اخیر، عزم آنان را برای دفاع از نام ایران راسخ‌تر کرده است.

