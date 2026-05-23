به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «هم‌باوران؛ روایت‌هایی از همزیستی با ادیبان مسیحیِ دلداده‌ اهل بیت (ع) و دوستدار ایران» حاصل سال‌ها تجربه و نشست و برخاست‌های نویسنده با ادیبان مسیحی است که دلداده اهل بیت هستند؛ دلدادگانی همچون جرج جرداق، مادام یولا، ویکتور الکِک، سلیمان کتّانی، ژوزف الهاشم، آنتون بارا، میشل کعدی، جورج شکّور، جرج صلیبا، زکی الحاج، باآرام اول کشیشیان، لوییس صلیبا، عصام درویش، هیلانه الیاس، امیل لحود، بولس سلامه

خامه‌یار: در میان ناقوس و اذان زیستیم

من در لبنان، با نویسندگان، شاعران، متفکران و روحانیان مسیحی، بسیار نشست و برخاست داشتم. گاه این دیدارها رسمی بود و گاه در خانه‌های ساده و صمیمی، بر سر چای و قهوه و گفت‌وگوهایی که تا نیمه‌های شب به طول می‌انجامید. با برخی از آنان، دوستی‌ام چنان صمیمی شد که خانواده‌هایمان نیز با یکدیگر در رفت‌وآمد بودند؛ دوستی‌هایی که حصارهای خود ساخته را در می‌نوردید و به انسانیت می‌رسید.

وی افزود: این مراودات، برای من تنها دیدارهایی فرهنگی نبودند، بلکه تجربه‌هایی روحی و انسانی بودند؛ آینه‌ای که در آن می‌توانستم چهره‌ی ایمان را در آیین‌های گوناگون تماشا کنم. هر یک از این چهره‌ها، روایتی داشت از جست‌وجوی حقیقت، از عشق به عدالت، از احترام به علی (ع)؛ و هر دیدار با آنان، فصلی تازه در دفتر خاطراتم گشود. در طول این سال‌ها، در دیدارها و مکاتبات، از صمیم جان کوشیدم تا باور و عشق آنان به اهل‌بیت (ع) را بشنوم، بنویسم و در حافظه‌ روزگار نگاه دارم.

خامه‌یار اضافه کرد: این کتاب، حاصل همان سال‌هایی‌ است که میان ناقوس و اذان زیستم. در هر دیدار، چیزی از ایمان آموختم و چیزی از محبت نوشیدم. هر گفت‌وگو، آیینه‌ای بود از گفت‌وگوی ادیان که نه در کنفرانس‌ها و بیانیه‌ها، بلکه در خانه‌های ساده، در لبخندهای خسته و در اشک‌های مشترک معنا یافت. این روایت‌ها، خاطراتی شخصی‌اند؛ اما در عمقشان، حدیثی جهانی نهفته است. حدیث انسان؛ انسانی که اگرچه به نام‌های گوناگون خدا را می‌خواند، اما در درونش، تنها یک صداست که طنین می‌افکند، صدای عدالت، صدای محبت، صدای علی و صدای فرزندش حسین.

وی ادامه داد: من این سطرها را نوشتم تا یادگار بماند که در میانه طوفان‌ها و تعصبات، هنوز می‌توان با لبخندی ساده، پلی از دل به دل زد و شاید روزی، در آینده‌ای نزدیک، جهانیان بدانند که گفت‌وگو میان ادیان، نه شعار، بلکه سرنوشتِ نجاتِ بشریت است. اکنون، در این نوشتار، قصد دارم یاد آن روزها را بازگو کنم؛ از لحظات ناب هم‌نشینی با مردان و زنانی بگویم که در سیمای مسیح (ع)، علی (ع) را نیز می‌دیدند؛ که عدالت را نه در مذهب، بلکه در انسانیت جست‌وجو می‌کردند. این دفتر را به یاد همه آن مسیحیانِ علی‌دوست و همه آن مسلمانانی که در مسیح چهره‌ عدالت دیدند، پیشکش می‌کنم. باشد که در این صفحات، ردی از ایمان، نوری از محبت، و نفسی از امید بازتاب یابد.

نقش «هم‌باوران» در معرفت‌شناسی نسل جوان

آیت الله سید مصطفی محقق داماد نیز در مقدمه‌ای بر این کتاب نوشت:گرایش شدید دانشمندان مسیحی به اهل بیت و تشیّع را می‌توان به جهات و علل مختلفی مرتبط دانست، و در رأس همه جهات موضوع «حبّ» به خدا و ولایت انسان کامل و دوستی میان انسان‌ها است که در تعلیمات و آموزه‌های شیعی بسیار درخشان و مکتب شاید در رأس نشانه‌های این مکتب قرار می‌گیرد؛ این جمله در سندی معتبر، از امام صادق (ع) پیشوای جعفری منقول است که «هل الدین الّا الحُبّ؟» آیا دین چیزی جز محبت است؟ و ناگفته پیداست که عنصر محبّت یکی از نهادهای اصلی و تعلیمات درخشان حضرت مسیح (ع) است.

وی افزود: کتاب همباوران «روایتی از هم‌زیستی با ادیبان مسیحی دلداده اهل بیت (ع) و دوستدار ایران» است و اثری است که در پیوند میان ادیان، مطالعات فرهنگی و تجربه‌های زیسته بینافرهنگی جایگاهی ممتاز دارد. این کتاب بر خلاف بسیاری از نوشته‌هایی که تنها رویکردی نظری یا انتزاعی به گفت‌وگوی ادیان اتخاذ می‌کنند، مبتنی است بر هم‌زیستی و مشاهدات مستقیم و ارتباطات طولانی‌مدت و تعاملات واقعی نویسنده با ادیبان و فرهیختگان مسیحی؛ تجربه‌هایی که اعتبار علمی و میدانی این اثر را دو چندان می‌کند.

رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم افزود: کتاب حاضر در پی آن است که نشان دهد چگونه در دل انسان‌هایی با تفاوت‌های دینی الگوهایی از همزیستی، همکاری و همدلی شکل می‌گیرد. روایت‌های نویسنده، علاوه بر ارزش خاطره‌نگارانه، منبعی ارزشمند برای پژوهشگران حوزه‌های ادیان، جامعه‌شناسی ارتباطات، ایران‌شناسی، ادبیات تطبیقی و انسان شناسی فرهنگی فراهم می‌آورد و معنویت اهل‌بیت (ع) را برای ادیبان مسیحی پاسخ می‌دهد.

وی اضافه کرد: همچنین این اثر، با ارائه تجربه‌های زیسته و مستند از پیوندهای معنوی میان ادیبان مسیحی و فرهنگ اهل بیت (ع) می‌تواند نقشی مؤثر در معرفت‌شناسی نسل جوان ایفا کند؛ نسلی که برای درک حقیقت، بیش از هر زمان دیگر به روایت‌های اصیل انسانی و قابل اعتماد دیگران نیاز دارد. همباوران با نشان دادن جذابیت اخلاقی و عرفانی اهل بیت (ع) در نگاه فراتر از مرزهای دینی، زمینه تعمیق محبت و شناختی آگاهانه‌تر نسبت به این میراث معنوی را در میان جوانان فراهم می‌آورد.

«هم‌باوران» در جستجوی زبانی میان «ناقوس کلیسا» و «گلدسته مسجد»

ناشر کتاب نیز در مقدمه نوشت: در روزگاری که غبارِ سوءتفاهم و طنینِ ناخوشایندِ تفرقه، بیش از هر زمان دیگری بر چهره جهان نشسته است، سخن گفتن از «پیوند» و «هم‌زبانی»، رسالتی است که سنگینیِ آن بیش‌ازپیش احساس می‌شود. ما در عصری زیست می‌کنیم که فنّاوری‌ها فاصله‌های جغرافیایی را از میان برداشته‌اند، اما گویی دیوارهای میانِ جان‌ها بلندتر و ضخیم‌تر شده است. در این جهانِ پرآشوب که زبانِ سرخِ افراطی‌گری هر روز قربانیانِ تازه‌ای می‌گیرد، یافتن زبانی که قلب‌ها را به هم نزدیک کند، دیگر یک انتخابِ اخلاقی یا یک تفنّنِ روشنفکرانه نیست؛ بلکه ضرورتی حیاتی برای بقای انسانیت است.

این زبانِ مشترک، نه به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌ها یا یکی کردنِ آئین‌ها، بلکه بازگشت به آن حقیقتِ یگانه‌ای است که در عمقِ هر جانِ آزاده‌ای ریشه دارد. این کلام، از جنس واژه‌های زمینی نیست؛ بلکه نوری است که از مشکاتِ ارزش‌های والای انسانی برمی‌خیزد. عدالت، آزادگی و بیش از همه «محبّت»، مفاهیمی هستند که در هیچ مرزِ عقیدتی محصور نمی‌مانند و در هر کجای جهان که طنین‌انداز شوند، گوش‌های تشنه حقیقت را به‌سوی خود می‌کشانند.

کتاب «هم‌باوران» در جستجوی همان زبانی است که میانِ «ناقوس کلیسا» و «گلدسته مسجد» پیوندی قدسی برقرار می‌کند. این اثر، روایتی است از کسانی که فراتر از مرزهای تعریف‌شده ایمان، در آینه کلام و سیره امیرالمومنین علی (ع) و سَرور آزادگان جهان، حضرت حسین (ع)، زیباییِ گم‌گشته بشر را بازیافته‌اند. این کتاب، دعوتی است به شنیدنِ نجوای دل‌هایی که ثابت کرده‌اند می‌توان با کیش‌های متفاوت، در ساحتِ «حُب» به مثابه جوهر مشترک ادیان، هم‌باور بود.

«هم‌باوران» پیش از آنکه مجموعه‌ای از تحلیل‌های نظری باشد، حاصلِ یک «تجربه زیسته» و سفری معنوی است که از رؤیای نوجوانیِ نویسنده آغاز شده و در جغرافیایِ انسانیِ لبنان و ایران به ثمر نشسته است. این اثر به ما یادآوری می‌کند که برای عبور از طوفان‌های تفرقه، راهی جز تمسّک به ریسمانِ محبّت و نگریستن در آینۀ «دیگری» وجود ندارد؛ سفری که در آن، اشک بر حسین (ع) رودی است که جانِ مسلمان و مسیحی را در دریای عشق الهی به هم پیوند می‌زند.

برای ما در مقام ناشر، گزینش و نشر کتاب «هم‌باوران» فراتر از یک وظیفۀ حرفه‌ای یا فعّالیت صنفی، گامی استوار در مسیر ایفای یک رسالت بزرگ فرهنگی و انسانی تلقی می‌شود. ما بر این باوریم که در عصرِ پرآشوب کنونی و در میانۀ غلبۀ روایت‌های تک‌بعدی، وظیفۀ خطیر یک ناشر دغدغه‌مند، حراست از پیوندهای اصیل و حمایت از آثاری است که به جای برافراشتن دیوارهای بلندِ تفرقه، بر طبلِ هم‌دلی و هم‌زبانی می‌کوبند. «هم‌باوران» دقیقاً همان حلقه مفقوده‌ای است که دریچه‌ای نو به‌سوی بازشناسیِ نسبت‌های مشترکِ بشری می‌گشاید و به جای دمیدن در صورِ جدایی، نغمۀ وحدت در عین کثرت را سر می‌دهد.

زمانی که به پایانِ این نگاشته رسیدید، سفرِ واقعی شما در دنیای «هم‌باوران» آغاز می‌شود. بستنِ این کتاب، نباید به معنای پایانِ یک مطالعه، بلکه باید آغازِ یک بازنگریِ عمیق در نگاهِ ما به «دیگری» باشد. ما در این اثر می‌آموزیم که «دیگری»، لزوماً غریبه‌ای در جبهه مقابل نیست؛ بلکه می‌تواند آینه‌ای باشد که بخشی از حقیقتِ مکتومِ ما را به خودمان بازمی‌گرداند. امید ما به‌عنوان ناشر این است که خواننده پس از همراهی با این روایت‌های ناب، جهان را از دریچه‌ای ببیند که اگرچه انسانی در کلیسا نیایش می‌کند و صلیب بر سینه دارد، اما جانش با طنین نامِ علی (ع) آرام می‌گیرد و قلمش در رثای مظلومیتِ حسین (ع) می‌گرید.

کتاب «هم‌باوران؛ روایت‌هایی از همزیستی با ادیبان مسیحیِ دلداده اهل بیت (ع) و دوستدار ایران» به قلم عباس خامه‌یار توسط نشر بین الملل در ۵۷۶ صفحه و در ۵۰۰ نسخه به چاپ رسیده است

