افزایش قیمت نفت همزمان با دیدار ترامپ و شی در پکن

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ از رویترز، سرمایه‌گذاران با دقت روند مذاکرات میان «دونالد ترامپ» و «شی جین‌پینگ» را دنبال می‌کنند تا مشخص شود آیا گفت‌وگوهای دو طرف می‌تواند به کاهش تنش‌ها و جلوگیری از اختلال بیشتر در مسیرهای حیاتی انتقال انرژی منجر شود یا خیر.

بر این اساس، بهای معاملات آتی نفت برنت با ۲۶ سنت افزایش، به ۱۰۵ دلار و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با رشد ۳۲ سنتی، در سطح ۱۰۱ دلار و ۳۴ سنت معامله شد.

بازار نفت در حالی امروز روندی صعودی را تجربه کرد که هر دو شاخص اصلی روز چهارشنبه تحت تأثیر نگرانی‌ها از افزایش نرخ بهره آمریکا و تشدید فشارهای تورمی، کاهش یافته بودند. در معاملات روز گذشته، نفت برنت بیش از دو دلار و نفت آمریکا بیش از یک دلار افت کرده بود.

تحلیلگران مؤسسه مالی ING در ارزیابی خود از شرایط بازار اعلام کردند که قیمت نفت فعلاً در وضعیت انتظار قرار دارد و به نظر می‌رسد بخشی از بازار بیش از اندازه به نتایج مذاکرات واشنگتن و پکن خوش‌بین است.

در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی روز چهارشنبه در گزارشی هشدار داد عرضه جهانی نفت در سال جاری کمتر از میزان تقاضا خواهد بود؛ چرا که جنگ تولید نفت خاورمیانه را به شدت مختل کرده و ذخایر را با سرعت بی‌سابقه‌ای کاهش می‌دهد..

