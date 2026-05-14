احکام آمادگی نظامی در برابر دشمن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمدی در برنامه بیان احکام بین نماز مغرب و عشای سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با استناد به آیه شریفه «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»، اظهار داشت: واجب است در برابر دشمن آمادگی نظامی داشته باشیم و این آمادگی دارای سه مرحله است.

وی افزود: مرحله اول، آمادگی از جهت سلاح و اسلحه است. بدیهی است که این آمادگی زمانی صادق است که سلاح بازدارنده باشد؛ در غیر این صورت، آمادگی محقق نخواهد شد.

محمدی تصریح کرد: مرحله دوم، آمادگی از جهت افراد است. یعنی افراد باید آماده باشند و در جاهایی که می‌توانند دفاع کنند، حضور یابند و ایفای نقش نمایند.

کارشناس احکام حرم مطهر مرحله سوم را هوشیاری و رصد دشمن دانست و خاطرنشان کرد: نیروهای نظامی و انتظامی باید هر لحظه دشمن را رصد کنند و مردم نیز باید هوشیار باشند. رصد دشمن نباید فراموش شود تا از نقشه‌های احتمالی او مطلع گردیم.

..........................

پایان پیام