تداوم حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و بقاع غربی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی لبنان از ادامه حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف جنوب این کشور خبر دادند. بر اساس این گزارشها، شهرکهای صدیقین و تفاحتا هدف حملات پهپادی و هوایی قرار گرفتند و پس از حمله پهپادی به تفاحتا، جنگندههای اسرائیلی نیز این منطقه را بمباران کردند. همچنین شهرکهای زبقین و یاطر نیز در جریان حملات جداگانه هدف قرار گرفتند.
در همین حال، حملات توپخانهای ارتش اسرائیل مناطقی چون زوطر الشرقیه، یحمر الشقیف، کفرتبنیت، المنصوری و الغندوریه را هدف قرار داد. جنگندههای اسرائیلی نیز مناطقی از جمله المنصوری، عیتیت، سینای، الزراریه، جرجوع، کفرملکی و حداثا را بمباران کردند. همچنین گزارش شده است که یک پهپاد اسرائیلی شهرک دبعال را هدف قرار داده و در حملهای دیگر، خودرویی در شهرک القصیبه مورد اصابت قرار گرفته است.
حملات هوایی اسرائیل تنها به جنوب لبنان محدود نماند و مناطق بقاع غربی نیز هدف قرار گرفت. بر اساس گزارشها، جنگندههای اسرائیلی شهرکهای یحمر، عین التینه، لبایا و سحمر را بمباران کردند. همچنین منابع لبنانی از وقوع انفجار ناشی از عملیات تخریبی ارتش اسرائیل در شهر الخیام خبر دادند. این حملات در حالی ادامه دارد که نگرانیها درباره گسترش درگیریها و افزایش خسارات انسانی و زیرساختی در لبنان رو به افزایش است.
