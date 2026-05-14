به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان، در گفتوگو با روزنامه «الدیار» درباره مذاکراتی که قرار است ساعت ۹ صبح به وقت واشنگتن آغاز شود، هشدار داد اگر آتشبس واقعی برقرار نشود، «همه چیز خراب میشود». او در تشریح سقف مطالبات لبنان گفت این کشور کمتر از خروج کامل ارتش اسرائیل، آغاز روند بازسازی، استقرار ارتش لبنان در مناطق مرزی و بازگشت ساکنان به خانههایشان را نخواهد پذیرفت. بری بازگشت اهالی را موضوعی بسیار حیاتی دانست و گفت این مسئله برای او «همسنگ گفتن بسمالله الرحمن الرحیم» است.
بری همچنین تأکید کرد که تمامی حملات، تخریبها و جرایمی که اسرائیل علیه لبنان و بهویژه جنوب این کشور مرتکب شده، در حال مستندسازی است و لبنان قصد دارد این موارد را در مراجع قانونی پیگیری و علیه اسرائیل اقامه دعوی کند. او با اشاره به برخی گمانهزنیها درباره احتمال دیدار میان نخستوزیر اسرائیل و جوزف عون رئیسجمهور لبنان گفت بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارد، چنین دیداری در دستور کار رئیسجمهور لبنان قرار ندارد.
رئیس پارلمان لبنان در ادامه درباره چشمانداز حل بحران این کشور گفت لبنان برای خروج از وضعیت کنونی به یک چتر حمایتی منطقهای و بینالمللی نیاز دارد. به گفته او، شکلگیری نوعی تفاهم یا توافق میان عربستان سعودی و ایران درباره لبنان، با حمایت و نظارت آمریکا، میتواند زمینه تثبیت ثبات در این کشور را فراهم کند. بری همچنین از گفتوگوی خود با نخستوزیر لبنان، نواف سلام، درباره احتمال تغییرات دولتی خبر داد و افزود که بر اساس نظر نخستوزیر، اکنون زمان مناسبی برای اصلاح یا تغییر در ترکیب دولت نیست و این موضوع فعلاً کنار گذاشته شده است.
