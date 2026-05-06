به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام روحالله راسل در مراسم شرح آیات از قرآن کریم قبل از نماز ظهر و عصر، چهارشنبه ۱۶ اردیبهشتماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با استناد به آیه ۴۶ سوره مبارکه انفال اظهار داشت: خداوند در این آیه به مؤمنان دستور میدهد از خدا و رسولش اطاعت کنند و با یکدیگر نزاع ننمایند. در زمان جنگ، حفظ وحدت از اوجب واجبات است. متأسفانه امروز دشمن روی اختلافافکنی سرمایهگذاری کرده و وحدت حول محور اطاعت از خدا و رهبری را نشانه گرفته است.
راسل خطاب به مسئولین، تصریح کرد: دستگاههای مسئول نسبت به مقوله حجاب نباید تنها به گشت ارشاد اکتفا کنند. کارهای فرهنگی، زمینهسازی و آگاهیبخشی باید بهطورجدی دنبال شود. دشمن بیست و چند سال پیش رسماً اعلام کرد که ملت ایران را نمیتوان با جنگ نظامی نابود کرد، پس طرح «دامن کوتاه» را اجرا نمود. فتنه ۱۴۰۱ «زن زندگی آزادی» جزو نقشههای جنگ ترکیبی دشمن است و باید مانند مسائل جنگی با آن برخورد کرد.
سخنران حرم مطهر خطاب به تریبونداران، افزود: امام شهید در سال ۱۴۰۱ فرمودند اگر خانمها بدانند استعمار چه نقشهای برای آنان کشیده است، حجاب خود را رعایت میکنند. کتاب «ناگفتههای صورتی» و آثار مشابه باید منتشر و در اختیار مردم قرار گیرد تا آنان بدانند کشوری که عریانی را در بین خود رواج داده، چه بلایی بر سر خانواده و اجتماع خود آورده است.
وی با اشاره به پیشرفتهای زنان ایران اسلامی پس از انقلاب، خاطرنشان کرد: بانوان ما در دوره پهلوی دو مدال بینالمللی داشتند، اما پس از انقلاب و در سایه حجاب، هزاران مدال در عرصههای ورزشی و علمی کسب کردهاند. حجاب باعث شده است به بانوان نگاه انسانی شود، نه نگاه حیوانی.
راسل خطاب به مردم و موکبداران، پیشنهاد کرد: در هر منطقه، دو یا سه موکب تخصصی برای مسئله حجاب ایجاد شود. کتابهایی مانند «لینا لونا» و رمانهای کوتاه توزیع شود و مسابقات فرهنگی با جایزه برگزار گردد. همچنین آموزش روشهای متنوع شال و روسری بستن و اهدای هدیه به بانوان بیحجاب، از جمله اقدامات مؤثر فرهنگی است.
کارشناس مذهبی در پایان خطاب به خواهرانِ بدحجاب، تأکید کرد: رهبر شهید فرمودند بیحجابی و بدحجابی هم حرام سیاسی است و هم حرام شرعی. شما که از نظام اسلامی و پرچم الله دفاع میکنید، یک خوبی دیگر نیز به خوبیهای خود اضافه کنید و با حجاب با قرآن محشور شوید.
