به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه «اسرائیل هیوم» مدعی شد که حماس به دور از هیاهو، فرآیند تسلیح مجدد خود را آغاز کرده است.

بر اساس گزارش‌های میدانی، این گروه با سرعتی بالا در حال بازسازی تونل‌های تهاجمی و خطوط تولید راکت‌هایی است که در درگیری‌های پیشین آسیب دیده بودند.

منابع اطلاعاتی هشدار می‌دهند که مسیرهای واردات تجهیزات از طریق مرزهای جنوبی دوباره فعال شده و قطعات الکترونیکی پیشرفته جهت ارتقای دقت موشک‌ها در اختیار حماس قرار گرفته است.

این گزارش همچنین می‌افزاید که حماس علاوه بر تقویت سخت‌افزاری، در حال آموزش نیروهای ویژه جدید برای اجرای عملیات‌های نفوذی پیچیده است. همچنین توسعه یگان‌های پهپادی و دریایی به‌عنوان بخشی از استراتژی جدید این گروه برای تنوع بخشیدن به جبهه‌های نبرد علیه اسرائیل و منافع آمریکا در منطقه، به‌صورت مخفیانه در حال پیشرفت است.

..........

پایان پیام