به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با خانم اولگا لیوبیمووا، وزیر فدراسیون روسیه، در شهر قازان، دیدار و بر اهمیت تعاملات فرهنگی میان جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه تاکید کرد.

ایمانی‌پور در این دیدار که در حاشیه اجلاس وزیران فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، برگزار شد، ضمن تقدیر از حمایت های ملت و دولت روسیه از جمهوری اسلامی در جنگ سوم تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی علیه کشورمان، بر پیوندهای تاریخی و نقش برجسته تعاملات فرهنگی میان دو کشور تاکید کرد.

ایمانی‌پور گفت: امروزه، روسیه نقش سازنده ای در جهان اسلام ایفا می‌کند و نشست امروز وزیران فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به میزبانی قازان، نمونه‌ای از آن است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت استمرار برگزاری هفته های فرهنگی در دو کشور گفت: آماده ایم که هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در سپتامبر آینده در موسکو برگزار کنیم و به مناسبت معرفی قازان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۲۶، می توان بخشی از هفته فرهنگی ایران را در این شهر برگزار نمود.

ایمانی‌پور همچنین افزود که برگزاری هفته فرهنگی روسیه در ایران خاطره خوبی را در میان ایرانیان برجای گذاشته است.

وزیر فرهنگ روسیه نیز در این دیدار ضمن تشکر از حضور ایران در مراسم قازان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۲۶ بر اهمیت مناسبات فرهنگی روسیه و ایران تاکید کرد.

وی همچنین ضمن تقدیر از حضور مجید مجیدی کارگردان نامدار ایرانی در روسیه و اکران فیلم های او، نسبت به توسعه دیپلماسی سینمایی در میان دو کشور ابراز تمایل کرد.

خانم لیوبیمووا همچنین گفت با استقبالی که از فیلم ایرانی "خدای جنگ" در روسیه شد، این کشور تمایل دارد تجربه ای مشابه را در ایران داشته باشد.

در این نشست که کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، حسین دیوسالار معاون علمی فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مسعود احمدوند رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در روسیه و داود میرزاخانی سرکنسول جمهوری اسلامی در قازان حضور داشتند، خانم لیوبیمووا با اهدای لوحی به مسعود احمدوند از تلاش‌های او در روسیه تقدیر به عمل آورد.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸