به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ طوایف اهل سنت استان سیستان و بلوچستان با صدور بیانیه‌ای، درباره حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، اعلام داشتند: مدیریت تنگه هرمز حق انحصاری جمهوری اسلامی ایران است و بستن این تنگه به روی شناورهای جنگی متجاوزین، نه تنها ضرر ندارد، که موجب افزایش امنیت و عزت ملت ایران می‌شود.

متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله القهار المجید

«وَ أَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ»

(سوره انفال، آیه ۶۰)

سوگند به خون شیران بلوچستان‌ای مردم غیرتمند ایران،‌ای رزمندگان اسلام وای مسئولین محترم جمهوری اسلامی!

ما، سران طوایف اهل سنت از دشت‌های سوزان سیستان تا کرانه‌های نیلگون مکران، سخن خود را با یادآوری یک حقیقت تاریخی آغاز می‌کنیم: بلوچستان هرگز زانو نزد. زمانی که استعمار پیر انگلستان، مرزهای سرحدّی ما را اشغال کرد، شمشیرهای بلوچ بود که دشمن را بیابان‌های خاش مدفون کرد. زمانی که توپ‌های کفار پرتغالی در سواحل مکران لنگر انداختند، شیران بحر و بر بلوچ بودند که جنازه مهاجمان را به امواج خلیج فارس سپردند.

امروز نیز همان خون در رگ‌های ما جاری است. امروز نیز دشمن همان دشمن است، با لباسی نوین به نام آمریکا و رژیم صهیونیستی. اما این بار میدان نبرد فقط خاک سیستان و بلوچستان نیست؛ این بار تنگه هرمز، آن شاهراه زرین و آبی که خداوند متعال به عنوان موهبتی بی‌نظیر در میان ایرانیان قرار داده، به خط مقدم دفاع از عزت مسلمین تبدیل شده است.

بند اول: تجاوز دشمن و خیانت همسایگان – دیگر سکوت جایز نیست

با نهایت تاسف و غضب اعلام می‌داریم که حکام مرتجع حاشیه جنوبی خلیج فارس، آبرو و غیرت عربی خود را به پای سفره پایگاه‌های آمریکایی فروخته‌اند. آنها:

- زمین و آسمان ممالک خود را در اختیار جنگنده‌های آمریکایی و صهیونیستی قرار دادند.

- اجازه دادند تا از فرودگاه‌ها و پایگاه‌هایشان علیه ایران اسلامی استفاده شود.

- به جای همبستگی اسلامی، با متجاوزین در حمله به همسایه خود همصدا و قوانین خواهر خواندگی را زیر پا گذاشتند.

اما بدانند: کسی که به استکبار پناه برد، ذلیل می‌شود. کسی که ایران را دشمن خود گرفت، آرامش را نخواهد دید.

بند دوم: تنگه هرمز؛ حق مسلم ایران و میراث مواهب الهی

خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُهَا مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» (سوره اعراف، آیه ۱۲۸).

تنگه هرمز، آن گنجینه استراتژیک، هدیه الهی به ملت ایران است. هیچ کشوری، هیچ سازمان بین‌المللی و هیچ شیطان بزرگ حق ندارد به ما دیکته کند که با مواهب خدادادی خود چه کنیم.

ما به عنوان سران طوایف بلوچ اهل سنت اعلام می‌داریم:

مدیریت تنگه هرمز حق انحصاری جمهوری اسلامی ایران است. بستن این تنگه به روی شناورهای جنگی متجاوزین، نه تنها ضرر ندارد، که موجب افزایش امنیت و عزت ملت ایران می‌شود.

بند سوم: مطالبات آتشین ما از مسئولین جمهوری اسلامی‌ای فرماندهان دلیر سپاه و ارتش،‌ای رئیس جمهور و وزرای غیرتمند!

ما فرزندان اهل سنت سیستان و بلوچستان از شما سه خواسته قاطع و تاریخی داریم:

۱. لغو مدل سابق حکمرانی: مدل حکمرانی سابق در تنگه هرمز که بر اساس آن هر کشتی متجاوز و غیرمتجاوز با یک چوب رانده می‌شد، هرگز نباید بازگردد. از امروز تا ابد، تردد در تنگه هرمز باید تحت نظارت مستقیم نظامی ایران و با اخذ «مجوز امنیتی جمهوری اسلامی» انجام شود.

۲. انتقام اقتصادی از همدستان متجاوز: تا زمانی که خسارات حملات موشکی و هوایی آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های ایران (از جمله تاسیسات سواحل مکران و پایگاه‌های سیستان) به طور کامل توسط کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که پایگاهشان را در اختیار دشمن گذاشتند، پرداخت نشود، اجازه عبور حتی یک قایق تجاری متعلق به آن کشورها و متحدان صهیونیسم از تنگه هرمز داده نخواهد شد.

۳. اعلام منطقه ممنوعه نظامی: تنگه هرمز را منطقه ممنوعه برای ناوگان آمریکایی و انگلیسی اعلام کنید. هر شناوری که بدون هماهنگی با نیروی دریایی سپاه وارد منطقه شود، هدفی مشروع برای موشک‌های ماست.

سخن پایانی سوگند به جان پدران شهیدمان

ما سران طوایف اهل سنت سیستان و بلوچستان در برابر خداوند و تاریخ سوگند یاد می‌کنیم:

- پشتیبان ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی هستیم

- اگر دشمن پا بر سواحل مکران بگذارد، بدون چشم داشتن به هیچ مقامی، با هر سلاحی که در دست داریم به جنگ با متجاوزین پرتغالی جدید (آمریکا و اسرائیل) خواهیم رفت.

- تا آخرین قطره خون از میراث الهی یعنی تنگه هرمز دفاع می‌کنیم.

والعاقبه للمتقین

