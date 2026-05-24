طنین «حکمرانی قرآنی» در ۷ کشور جهان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز شهادت جانسوز رئیسجمهور شهید، آیتالله رئیسی و همراهان گرانقدرشان، سلسله نشستهای علمی و معرفتی با موضوع پیوند قرآن و حکمرانی به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نقاط مختلف جهان برگزار میشود.
با استناد به آیه شریفه «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقُومُ»، مرکز بینالمللی قرآن و تبلیغ این سازمان، رویداد بزرگ «قرآن؛ حقیقت و حکمرانی» را برای تبیین ابعاد تمدنی و مدیریتی کتاب الهی در عرصه جامعه، برنامهریزی کرده است.
گرامیداشت یاد «دیپلماسی قرآنی» شهید رئیسی
این سلسله نشستها که به پاسداشت مجاهدتهای «شهدای خدمت» برگزار میشود، تلاش دارد تا الگوی حکمرانی مردمی و عدالتمحوری را که در دولت شهید رئیسی تبلور یافته بود، از منظر آموزههای قرآن کریم واکاوی کند.
تمسک به قرآن به عنوان راهنمای «استوارترین مسیر» (أقوم)، هسته مرکزی این گفتمانسازی بینالمللی است.
مشارکت نخبگان ۷ کشور از ۴ قاره جهان
این رویداد بینالمللی با همکاری فعال نمایندگیهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آفریقای جنوبی، لبنان، پاکستان، تایلند، سیرالئون، بوسنی و هرزگوین و اندونزی برگزار میگردد.
حضور اندیشمندانی از شرق آسیا تا قلب آفریقا و بالکان، نشاندهنده فراگیری پیام قرآن و استقبال جهانی از مدل حکمرانی دینی است.
اهداف و محورهای نشستها
مرکز بینالمللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، هدف از این حرکت را «تولید محتوای معرفتی در حوزه سیاستگذاری قرآنی» و «معرفی چهره تابناک شهدای خدمت به عنوان کارگزاران تراز قرآنی» عنوان کرده است.
در این نشستها، موضوعاتی همچون عدالت اجتماعی، خدمت صادقانه به خلق و ایستادگی در برابر ستم از منظر قرآن کریم مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
