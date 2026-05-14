به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با هفتاد و پنجمین روز شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، مراسم رونمایی از کتاب «حکایة السید» نسخه عربی کتاب «روایت آقا» امروز پنجشنبه با حضور شخصیت‌ها و مهمانان ایرانی، عربی و بین‌المللی برگزار شد.

در این مراسم، آیت الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت با تسلیت شهادت «امام شهید» و همه شهدای اسلام، مجاهدان و شهدای میناب به حضرت ولیعصر(عج)، جبهه حق و جریان مقاومت، اظهار داشت: درباره ماهیت این جلسه و کتابی که خاطرات امام شهید از پدر بزرگوارشان را روایت می‌کند، کمتر سخن گفته شده و این کتاب در حقیقت تصویری عمیق از تربیت، تهذیب و سبک زندگی دینی ارائه می‌دهد.

وی با اشاره به شخصیت مرحوم آیت‌الله سید جواد خامنه‌ای گفت: پدر بزرگوار امام شهید، فقیه، مجتهد، متخلق به صفات الهی و مؤدب به ادب الهی بود و آنچه از خاطرات این کتاب به دست می‌آید این است که ایشان هم در تربیت نفس و هم در ادب الهی نمونه و الگو بودند و تأثیر عمیقی بر شخصیت امام شهید داشتند؛ هم پدر بودند، هم معلم و هم مربی.

آیت‌الله رمضانی افزود: کسی که می‌خواهد در جامعه بشری اثرگذار باشد، باید ابتدا مسیر تهذیب و تربیت را طی کند؛ زیرا تا انسان خود تربیت نشود، نمی‌تواند دیگران را تربیت کند. وی در همین زمینه به روایتی از جعفر صادق اشاره کرد و گفت: خداوند پیامبر خود را به بهترین شکل تربیت کرد و پس از آن او را الگوی جامعه انسانی قرار داد تا انسان‌ها را به سوی توحید، کرامت و عدالت هدایت کند.

وی با بیان اینکه امام شهید در خانه‌ای رشد یافت که سراسر با قرآن، دعا، تدریس، تهذیب و تربیت عجین بود، خاطرنشان کرد: پدر ایشان از شاگردان بزرگانی همچون مرحوم نائینی و مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی بود و در کنار جایگاه علمی و فقهی، در نوع مواجهه با دنیا نیز زاهدانه زندگی می‌کرد و به شدت با تجمل‌گرایی مخالف بود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تأکید کرد: انس با قرآن و مطالعه مستمر، از ویژگی‌های برجسته این خاندان بود و امام شهید نیز همواره بر مطالعه فراوان تأکید گداشتند. امروز باید این سبک زندگی را به جهان معرفی کنیم؛ زیرا جهان معاصر با سه نوع سبک زندگی مواجه است؛ سبک زندگی سکولار، سبک زندگی ملحدانه و سبک زندگی مومنانه.

وی ادامه داد: سبک زندگی مومنانه‌ای که امام شهید معرفی کرد، نشان می‌دهد انسان می‌تواند هم موحد باشد، هم محبت را در جامعه گسترش دهد و هم در برابر ظلم و استکبار بایستد؛ یعنی هم مظهر رحمت الهی باشد و هم مظهر قهر الهی، هم «اشداء علی الکفار» باشد و هم «رحماء بینهم».

آیت‌الله رمضانی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب تصریح کرد: امام شهید در این بیانیه هفت توصیه اساسی از جمله پیشرفت علمی، اخلاق و معنویت، عدالت، مبارزه با فساد و سبک زندگی اسلامی را مطرح کردند و شاید برخی تصور کنند سبک زندگی اسلامی در جهان امروز قابل تحقق نیست، اما شخصیت‌هایی مانند سیدالامام الشهید نشان دادند این سبک کاملاً شدنی است؛ هم در زندگی فردی و هم در عرصه حکمرانی.

وی خاطرنشان کرد: چندین دهه برای حذف یا محدود کردن دین تلاش شد اما امام راحل و امام شهید به ما آموختند که می‌توان دین را در متن زندگی اجتماعی، سیاسی و تمدنی حاضر کرد و جامعه‌ای ساخت که نه سلطه‌گر باشد و نه سلطه‌پذیر.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به مفهوم غدیر در اندیشه امامین انقلاب گفت: امام خمینی(ره) و امام شهید، غدیر را تنها یک مناسبت تاریخی نمی‌دانستند بلکه آن را الگویی برای حضور مردم در سرنوشت خویش و حاکمیت صالحان و عادلان بر جامعه معرفی کردند.

وی افزود: امروزه به برکت این تربیت علوی، می‌توان حاکمان عادلی همچون امام راحل و امام شهید را به جهان معرفی کرد؛ حاکمانی که عدالت آنان از هزار سال عبادت برتر است و توانستند پیوند میان ایمان و علم را برقرار کنند.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به نگاه توحیدی امام شهید اظهار داشت: هنگامی که انسان خود را در نظام توحیدی قرار دهد و به قدرت الهی تکیه کند، دیگر قدرت‌های ظاهری را قدرت واقعی نمی‌بیند و با صلابت اعلام می‌کند که «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند».

آیت‌الله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود، پیوند میان ایمان و علم را از مهم‌ترین ویژگی‌های مکتب امام شهید دانست و گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی نشان داد که جامعه زمانی رشد می‌کند که ایمان و علم در کنار یکدیگر قرار گیرند و انسان متکی به قدرت الهی باشد، نه قدرت‌های ظاهری دنیا.

وی با اشاره به نقش رهبر شهید در تحولات جهانی تصریح کرد: سیدالامام الشهید توانست جامعه بین‌الملل را با یک بعثت بزرگ همراه کند؛ بعثتی که تنها محدود به مؤمنان نبود، بلکه بسیاری از آزادگان و انسان‌های حقیقت‌طلب جهان را نیز تحت تأثیر قرار داد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) افزود: این بعثت بزرگ، زمینه‌ساز عدالت، معنویت، عقلانیت و کرامت انسانی در جهان است و ریشه در نگاه جامع و اصیل اسلامی دارد؛ نگاهی که در برابر اسلام تحریف‌شده ایستاده و تلاش می‌کند انسان را به جایگاه حقیقی خود بازگرداند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که امت اسلامی بتواند این مسیر تاریخی را ادامه دهد و با تکیه بر کرامت‌ورزی، عدالت‌خواهی، علم‌گرایی، حمایت از مظلومان و مقابله با ظالمان، زمینه‌ساز تحقق جامعه‌ای الهی و مقدمه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) باشد.

