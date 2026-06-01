تأکید بر نقش جهانی و تمدنی انقلاب اسلامی در اجتماع یاوران ولایت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میثاق بین المللی یاوران ولایت با حضور تشکل ها فعالان و مبلغان بین المللی حوزه های علمیه در سوگواری رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای رضوان الله تعالی علیه و بیعت با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای زید عزه العالی در رواق کشور دوست برگزار شد.

معاون بین الملل حوزه‌های علمیه در این اجتماع اشاره کردند امام شهید با آنکه ایرانی‌ترین ایرانی کشور بودند اما در عین حال شخصیتی جهانی، بین المللی و تمدنی داشتند که صاحب منظومه فکری جهانی بودند و توانسته بودند ایران را به قدرتی منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده و نظام اسلامی را از پیچ تاریخی به سلامت عبور دهند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی کوهساری مبانی و خاستگاه های اندیشه‌ها و شخصیت بین‌المللی مقام معظم رهبری را ماموریت‌ها و پیام‌های جهانی اسلام و قرآن، تجربه تمدنی مسلمانان در دوران شکوفایی جهان اسلام، وضعیت اسفبار و البته عقب مانده مسلمانان در 3 قرن اخیر، بحران‌های جهان بشری و انحطاط تمدن غربی و پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان نقطه عطفی در تحولات جهانی و نقطه شروع و امیدی برای مستضعفان جهان معرفی کرد.

وی در ادامه به برخی پیام‌ها و مضامین جهانی و بین المللی اسلام و قرآن پرداختند و جانشینی مؤمنان و بندگان صالح خداوند بر زمین، جهانی شدن حاکمیت دین الهی و توحیدی، گسترش عدالت و امنیت در پهنه جهانی، نابودی سلطه‌گری قوم یهود، نابودی اراده شیاطین و طواغیت برای خاموش کردن نور دین خدا، سنت‌ها و وعده‌های الهی در نصرت رسولان و مؤمنان را بخشی از پیام‌های بین المللی قرآن دانستند و قرآن را حاوی رسالت‌هایی برای مخاطبان جهانی و آرمان‌های بین المللی مبتنی بر فطرت مشترک انسانی ترسیم کردند. معاون بین الملل حوزه‌های علمیه، منظومه بین المللی امام شهید را متضمن برخی اهداف سلبی و برخی اهداف ایجابی معرفی کردند و گفتند اخراج آمریکا از منطقه، نابودی رژیم صهیونیستی، نابودی نظام سلطه در عرصه بین الملل و برطرف شدن نظام تک قطبی آمریکایی و رسوایی و بی اعتباری تمدن غربی و خروج بشریت از سیطره فکری فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تمدن و قدرت‌های غربی از جمله مهمترین اهداف سلبی بین المللی امام شهید است.

حجت الاسلام حسینی کوهساری مهمترین اهداف ایجابی جمهوری اسلامی را ساخت ایرانی قدرتمند و عزت مند در منطقه و پهنه جهانی، شکل‌دهی به جبهه مقاومت منسجم و تعیین‌کننده در منطقه و جهان، گسترش همکاری‌های همه جانبه با کشورهای همسایه دنیای اسلام، تشکیل امت واحده اسلامی، ساختن تمدن نوین اسلامی و مدیریت جبهه متحد و مشترک توحیدی و انسانی و فطری معرفی کردند.

وی در پایان جنگ اخیر و خون امام شهید را دارای پیامدهای مهم جهانی و بین المللی دانستند و این مقطع را لیلة القدر تاریخ بشریت و نقطه عطف تاریخی و تحول آفرین در مناسبات سیاسی و تمدنی دنیای معاصر در حرکت از دنیای تک قطبی به جهان چند قطبی و تعیین کنندگی جبهه مقاومت و دوره‌ای تاریخی در زوال ابرقدرتی آمریکا و نابودی رژیم صهیونیستی و رسواسازی تمدن غربی و شتابی چشم‌گیر در مسیر امت سازی و تمدن سازی معرفی کردند.