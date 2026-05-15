به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سرلشکر حاتمی در گفت‌وگویی با اشاره به ابعاد شخصیتی شهید سپهبد موسوی گفت: صحبت کردن درباره امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی واقعاً دشوار است، چرا که ایشان شخصیتی بسیار ویژه و ممتاز داشتند.

وی افزود: از سال ۱۳۷۷ و همزمان با شکل‌گیری فرماندهی کل ارتش، ما در مسئولیت‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفتیم؛ بنده در جایگاه معاونت اطلاعات ارتش و امیر شهید موسوی به‌عنوان فرمانده قرارگاه شمال‌شرق ارتش در مرکزیت مشهد، مسئولیت مهم این منطقه را بر عهده داشتند.

فرمانده کل ارتش با اشاره به ویژگی‌های برجسته امیر موسوی تصریح کرد: ایشان شخصیتی جامع داشتند؛ از یک‌سو قاطعیت و صلابت فرماندهی را به‌ویژه در برابر دشمنان از جمله استکبار، رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به‌خوبی نشان می‌دادند و از سوی دیگر در برخورد با همرزمان و مردم، نهایت محبت و عطوفت را داشتند. این ترکیب از اقتدار و مهربانی، امری دشوار است، اما امیر موسوی آن را به‌زیبایی در عمل محقق کرده بودند.

سرلشکر حاتمی ادامه داد: اگر از همرزمان ایشان سؤال شود، همگی بر این نکته تأکید دارند که امیر موسوی هم فرمانده‌ای قاطع و باصلابت و هم انسانی مهربان و دلسوز بودند. رهبر معظم انقلاب نیز درباره ایشان تعبیر «مؤمن واقعی» را به‌کار برده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: امیر موسوی در عین رعایت سلسله‌مراتب در نیروهای مسلح، در مواردی که به تدابیر فرماندهی معظم کل قوا مربوط می‌شد، شخصاً ورود می‌کردند و با دقت آن را دنبال می‌کردند. سخنان صادقانه ایشان خطاب به مردم ایران نیز در مقاطع مختلف کاملاً مشهود بود.

فرمانده کل ارتش با اشاره به روحیه خدمت‌محور امیر موسوی گفت: در حوادثی همچون سیل و زلزله، ایشان با دقت و حساسیت بالا به دنبال ارائه بهترین خدمات به مردم بودند. به‌عنوان مثال، در جریان سیل خوزستان، برای دانش‌آموزانی که باید در آزمون کنکور شرکت می‌کردند، دستور دادند قایق‌های ارتش آنان را به محل آزمون منتقل کنند. این اقدامات با دلسوزی، دقت و صرف وقت قابل توجهی همراه بود.

سرلشکر حاتمی افزود: یکی از برنامه‌های مستمر ایشان، برگزاری جلسات مرتبط با معیشت کارکنان بود و همواره تأکید داشتند که این اقدام را یک کار الهی و مورد رضای خداوند می‌دانند، در عین حال که وظیفه فرماندهی نیز اقتضای آن را دارد.

وی با تأکید بر نقش ایمان در اقتدار نیروهای مسلح تصریح کرد: آنچه موجب اطمینان ما به پیروزی و توانمندی می‌شود، ایمان و اعتقاد است؛ این ریشه عمیق در ایران اسلامی دارد و هر سال در دهه محرم، شاهد یک مانور عظیم ایمانی هستیم. قدرت اصلی ما نیز همین قدرت ایمانی است.

فرمانده کل ارتش ادامه داد: این قدرت ایمانی است که می‌تواند یک جنگنده اف-۵ را به فراز مواضع نیروهای آمریکایی در کویت برساند، در حالی که آن‌ها از پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافندی زمین‌پایه و هوایی برخوردارند، مأموریت خود را انجام دهد و با آرامش کامل بازگردد.

وی افزود: این قدرت ایمان است که می‌تواند دشمن را چنان دچار آشفتگی کند که حتی به اشتباه، هواپیماهای خودی را هدف قرار دهد. در غیر این صورت، اساساً قابل مقایسه نیست که یک اف-۵ را با جنگنده‌هایی مانند اف-۳۵ و اف-۱۵ مقایسه کنیم.

سرلشکر حاتمی با بیان اینکه مسئله مرگ برای رزمندگان ما حل شده است، گفت: ما برای پیروزی می‌جنگیم، اما شهادت را نیز فیضی عظیم می‌دانیم. همان‌گونه که حضرت امام خمینی(ع) فرمودند، چه شهادت و چه پیروزی، در هر صورت ما پیروز هستیم.

وی ادامه داد: در پرتو تربیت دینی در ارتش جمهوری اسلامی ایران و مجموعه نیروهای مسلح، این مأموریت بزرگ به‌خوبی درک شده و اهمیت آن برای ما روشن است. ما به مردم عزیز ایران اطمینان می‌دهیم که با تمام وجود، تا آخرین قطره خون و ان‌شاءالله تا تحقق پیروزی کامل، به این مأموریت مقدس ادامه خواهیم داد.

فرمانده کل ارتش تصریح کرد: نیروهای مسلح با تمام قوا از تمامیت ارضی، استقلال کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران پاسداری خواهند کرد.

