سفر هیئتی از پاکستان به ایران برای حضور در تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست‌وزیر پاکستان شهباز شریف در سخنرانی امروز خود در مجلس ملی این کشور گفت که رئیس‌جمهور ایران مسعود پزشکیان از پاکستان دعوت کرده تا در مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای شرکت کند.

شریف گفت که هیأت این کشور طبق وظیفه در این مراسم حضور خواهد یافت.

پیکر رهبر شهید انقلاب قرار است بعد از تشییع در تهران و شهر مقدس قم، روز پنج‌شنبه ۱۸ تیر مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد (ع) در حرم ملکوتی امام‌رضا (ع) به خاک سپرده شود.

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