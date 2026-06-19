به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک دیپلمات آگاه از روند رایزنی‌ها اعلام کرد ایران پیش از بازگشت به مذاکرات با آمریکا در سوئیس، خواستار دریافت تضمین‌هایی درباره پایان یافتن درگیری‌ها در لبنان شده است.به گفته این منبع، تهران تأکید کرده است که توقف خصومت‌ها در لبنان باید مطابق مفاد توافق امضاشده اجرایی شود.

وی افزود میانجی‌ها در حال حاضر برای حل این موضوع و رفع اختلافات موجود تلاش می‌کنند.

این دیپلمات همچنین گفت مذاکراتی که قرار بود میان ایران و آمریکا برگزار شود، در پی حملات اخیر اسرائیل به لبنان «به طور موقت به تعویق افتاده است»، اما زمان مشخصی برای ازسرگیری گفت‌وگوها اعلام نکرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حملات اسرائیل به مناطق مختلف لبنان ادامه دارد و مسئله جبهه لبنان به یکی از گره‌های اصلی در مسیر اجرای تفاهم میان تهران و واشنگتن تبدیل شده است.

پیش از این قرار بود مذاکرات فنی ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق روز جمعه در سوئیس آغاز شود.وزارت امور خارجه سوئیس اما روز جمعه اعلام کرد که مذاکراتی که قرار بود امروز بین ایران و آمریکا در این کشور برگزار شود، لغو شده است.

.............

پایان پیام