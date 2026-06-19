به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری AFP گزارش داد که مسئولان فوتبال ایران از قوانین سختگیرانه ورود به آمریکا به شدت ناراضی هستند و معتقدند این محدودیتها روند آمادهسازی تیم ملی برای مسابقات جام جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس این گزارش، تیم ملی ایران که کمپ خود را در تیخوانای مکزیک برپا کرده، برای سفر به لسآنجلس و برگزاری دیدار مرحله گروهی مقابل بلژیک با محدودیتهایی از سوی دولت آمریکا مواجه شده است. ایران قصد داشت دو روز پیش از مسابقه وارد لسآنجلس شود تا فرصت کافی برای تطبیق با شرایط و انجام آخرین تمرینات را داشته باشد، اما این درخواست رد شده است.
سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران با انتقاد از این تصمیم گفت برنامه آمادهسازی تیم از مدتها قبل به مسئولان برگزاری ارائه شده بود، اما محدودیتهای اعمالشده باعث شده کادر فنی نتواند برنامههای خود را طبق زمانبندی اجرا کند. او تأکید کرد با توجه به اینکه مسابقه در ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی برگزار میشود، حضور دو روز زودتر در محل مسابقه یک ضرورت بوده است و به همین دلیل ایران از طریق مجاری رسمی به فیفا اعتراض خواهد کرد.
این نخستین گلایه ایران در جریان رقابتها نیست. تیم ملی پس از تساوی ۲-۲ مقابل نیوزیلند در بازی نخست نیز مجبور شد همان شب لسآنجلس را ترک کند و به محل کمپ خود در مکزیک بازگردد؛ موضوعی که از نگاه مسئولان ایرانی، روند ریکاوری و آمادهسازی تیم را دشوارتر کرده است.
گزارش AFP همچنین به مشکلات دیگری که ایران در طول جام جهانی با آن روبهرو بوده اشاره کرده است. تیم ملی در ابتدا قصد داشت کمپ خود را در شهر توسان ایالت آریزونا برپا کند، اما پیش از آغاز مسابقات مجبور شد محل استقرار خود را به تیخوانا در مرز مکزیک منتقل کند. علاوه بر این، برای حداکثر ۱۱ نفر از اعضای کاروان ایران نیز ویزای ورود به آمریکا صادر نشده است؛ اتفاقی که از نگاه مسئولان این تیم، مشکلات خارج از زمین را نیز به چالشهای فنی آنها اضافه کرده است.
.............
پایان پیام
نظر شما