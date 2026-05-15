به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «ولید جنبلاط» در مصاحبهای با روزنامه آنلاین فرانسوی «مدیا پارت» گفت: با توجه به حملات، ترورها و بمباران مستمر اسرائیل، غیرممکن است که از حزبالله خواسته شود سلاح خود را تحویل دهد.
وی با بیان اینکه «خلع سلاح حزبالله با زور، آنطور که آمریکاییها میخواهند، از نظر نظامی و سیاسی غیرممکن است»، گفت: ارتش لبنان از شهروندان لبنانی، شیعیان، سنیها، دروزیها و دیگران تشکیل شده است و نمیتوان آن را مجبور به جنگ با روستاهای شیعهنشین کرد.
رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقیخواه دروزی لبنان با بیان اینکه گفت وگو با حزبالله ضروری است و این یک نهاد خارجی برای لبنان نیست، گفت: با توجه به حملات، ترورها و بمباران مستمر اسرائیل، غیرممکن است که از رزمندگان در حزبالله خواسته شود سلاح خود را تحویل دهند.
وی همچنین اظهار داشت که برای بحث در مورد خلع سلاح، ابتدا باید درجهای از آرامش حاصل شود و اسرائیلی ها با تضمین آمریکا عقب نشینی کنند و ارتش لبنان تقویت و یک نیروی بینالمللی جدید برای جایگزینی یونیفل تاسیس شود.
جنبلاط بیان کرد که تاریخ در حال تکرار است اما با ابزارهای وحشیانهتر و پیچیدهتر. پیش از این، اسرائیل منطقه اشغال شده را همانند آنچه امروز در جنوب خط زردی که به طور یکجانبه ترسیم کرد، نابود نمیکرد.
وی اظهار داشت: اسرائیل همانطور که در غزه عمل کرد، یک «غزه کوچک» در لبنان ایجاد کرد.
جنبلاط در مورد مذاکرات جاری بین رژیم اسرائیل و لبنان در واشنگتن گفت: «من مستقیم و غیرمستقیم از آنها حمایت میکنم، اما به این شرط که [رژیم اسرائیل] با یک مکانیسم نظارت متقابل و یک نیروی بینالمللی که میتواند شامل فرانسویها و ایتالیاییها باشد به خط آتشبس ۱۹۴۹ بازگردد.
وی در مورد تکرار سخنان نفرتپراکنانه و اینکه آیا از یک جنگ داخلی جدید میترسد، گفت: «نه، زیرا یک جنگ داخلی به دو طرف مسلح نیاز دارد و در حال حاضر فقط حزبالله سلاح دارد.
رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان افزود: با این حال، ما در دورهای از بیثباتی خطرناک زندگی میکنیم و برخی رهبران لبنان ممکن است واقعا" آرزوی بازگشت به جنگ داخلی را داشته باشند زیرا آنها در گذشته خود زندانی شدهاند.
وی افزود: امروزه، کسانی هستند که به بهانه منزوی کردن حزبالله، طرد کل جامعه شیعه را تشویق میکنند، گویی همه شیعیان، حزبالله هستند. این پوچ است. این، یک ایده قدیمی اسرائیلی را به ذهن متبادر میکند که توسط برخی چهرههای جناح راست لبنان حمایت میشود، ایدهای که «جبل لبنان» را سرزمین مسیحیان میداند و معتقد است که راه حل، بازگشت شیعیان به عراق است.
جنبلاط گفت: امروز، ما دوباره این نظریه انتحاری را میشنویم که خواستار اخراج شیعیان از لبنان است، در حالیکه فراموش میکنند که آنها قرنهاست بخش جداییناپذیر جامعه لبنان هستند.پ
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما