به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حکمت الهجری، رهبر معنوی طایفه موحدین دروز در سویداء، در سخنرانی‌ای تلویزیونی اعلام کرد که گزینه تعیین سرنوشت و تشکیل اداره‌ای مستقل برای منطقه جبل‌العرب (باشان) جدا از دولت دمشق «غیرقابل بازگشت» است.

وی تأکید کرد که مردم این منطقه خود حق دارند درباره رهبری و اداره امورشان تصمیم بگیرند و هیچ مرجع یا رهبری‌ای جز انتخاب مردم جبل‌العرب بر آنان حاکم نخواهد بود.

الهجری با بیان اینکه مطالبات دروزی‌ها قابل مذاکره نیست، گفت روند تحقق حق تعیین سرنوشت با «گام‌های ثابت» در حال پیشرفت است.

او همچنین دولت کنونی سوریه را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را مسئول «نقض‌ها و جرائم» دانست و خواستار اجرای راهکارهای بین‌المللی مندرج در توافق آتش‌بس ژوئیه ۲۰۲۵ از جمله آزادی ربوده‌شدگان و روشن شدن سرنوشت ناپدیدشدگان شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از آنچه «حمایت برخی متحدان و ضامنان بین‌المللی» خواند قدردانی کرد و به‌طور ویژه از رژیم صهیونیستی و نیز دروزی‌های ساکن سرزمین‌هاس اشغالی برای حمایت از دروزی‌های سویداء تشکر کرد.

الهجری همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی و اداری بر این منطقه، گفت جامعه محلی با حفظ همبستگی اجتماعی در برابر این فشارها مقاومت کرده است.

