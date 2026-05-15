به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث کریمه آلبیت(س) در ادامه برنامههای فرهنگی و قرآنی خود، مسابقه «زندگی با آیهها» را برگزار کرد که با استقبال پرشور مخاطبان همراه بود.
پس از پایان مهلت مسابقه و ارزیابی پاسخهای دریافتی، اسامی ۱۴ نفر از برندگان به شرح زیر اعلام میگردد:
۱. معصومه سادات حسینی
۲. فاطمه حسینپور نصرآبادی
۳. محمدحسن مهربانی
۴. مرضیه تلابنی
۵. نرگس پرروزیان
۶. سیدمحمدعلی حسینی
۷. وحیده مقصودی
۸. صادق امینیفر
۹. فرزانه جعفری
۱۰. زینب عسکری
۱۱. ابوالفضل سعادتمند ارشد
۱۲. زهرا حسینی
۱۳. مروارید اردونی
۱۴. جواد سعادت
برندگان محترم برای دریافت جایزه خود لازم است مدارک ذیل را حداکثر تا پایان روز جمعه ۲۵ اردیبهشتماه به آدرس https://eitaa.com/support_m در پیامرسان ایتا ارسال فرمایند:
نام و نام خانوادگی
نام پدر
شماره همراه
آدرس دقیق (همراه با کدپستی)
لازم به ذکر است پس از اتمام مهلت مقرر، هیچ مدرکی قابلپذیرش نخواهد بود و مسئولیت عدم ارسال بهموقع مدارک بر عهده شرکتکنندگان محترم میباشد.
