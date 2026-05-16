ایران با کمک خداوند غرور آمریکا را درهم شکست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام سید مرید حسین نقوی، رئیس حوزه علمیه دانشگاه المنتظر در پاکستان گفت: آیتالله شهید سید علی خامنهای با تقدیم جان خود در پیشگاه خالق هستی، با خداوند معامله و تجارت الهی انجام داده است.
وی افزود: تجارت تنها به امور مادی محدود نمیشود؛ اخلاق نیکو نیز نوعی تجارت است، رفتار عادلانه با دیگران نیز تجارت محسوب میشود و گاهی این نوع تجارتها وسیلهای برای رسیدن به تقوا هستند که زیباترین نوع تجارت به شمار میرود.
نقوی اظهار داشت: اگر انسان دارای قدرت ایمان باشد، هیچکس نمیتواند او را شکست دهد. جمهوری اسلامی ایران با یاری خداوند توانسته است غرور و تکبر قدرتهای بزرگ، بهویژه آمریکا را در هم بشکند.
این عالم دینی همچنین گفت: منافقان از کافران خطرناکترند؛ زیرا دشمن کافر آشکار است و میتوان برای مقابله با او آمادگی داشت، اما منافق از درون ضربه میزند.
وی افزود: کسانی که دستانشان به خون بیگناهان آلوده است، شایسته احترام نیستند و ایستادن در برابر آنان جایز نیست.
نقوی تأکید کرد: کارهای الهی بدون توفیق خداوند ممکن نیست و کسانی که در مسیر کارهای دینی قرار میگیرند نباید تصور کنند این موفقیت بدون آنها ممکن نیست، بلکه همه اینها از فضل الهی است. برخی افراد با ایجاد تردید در ذهن دیگران، باعث انحراف میشوند و قابل اعتماد نیستند.
