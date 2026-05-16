هند در پی جنگ علیه ایران، قیمت سوخت را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شرکت‌های دولتی نفت هند در پی افزایش فشار بر بازار انرژی این کشور ناشی از اختلال در تأمین انرژی بر اثر جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش دادند.

بر اساس داده‌های شرکت نفت هند «ایندین اویل کورپوریشن»، قیمت بنزین در دهلی به ۹۷.۷۷ روپیه (۱.۰۲ دلار) برای هر لیتر افزایش یافت، در حالی که پیش‌تر ۹۴.۷۷ روپیه بود. همچنین قیمت گازوئیل از ۸۷.۶۷ روپیه به ۹۰.۶۷ روپیه رسید.

داده‌های روزانه‌ای که از سوی مرکز برنامه‌ریزی و تحلیل نفتی وابسته به وزارت نفت و گاز طبیعی هند منتشر می‌شود، نشان می‌دهد قیمت بنزین و گازوئیل در شهرهای بزرگ از ژوئن ۲۰۱۷ در قالب یک سامانه رسمی قیمت‌گذاری خرده‌فروشی به‌روزرسانی می‌شود و آخرین به‌روزرسانی امروز انجام شده است.

این افزایش قیمت، تازه‌ترین حلقه از مجموعه اقدامات هند برای مقابله با بحران انرژی از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به شمار می‌رود. وزارت نفت و گاز طبیعی هند در سوم مارس اعلام کرده بود که این کشور کاملاً آماده است و از ذخایر و توان تأمین انرژی قدرتمندی برخوردار است. هند سومین واردکننده بزرگ نفت، چهارمین پالایشگر بزرگ و پنجمین صادرکننده بزرگ فرآورده‌های نفتی در جهان محسوب می‌شود.

این وزارتخانه در آن زمان اعلام کرده بود که هند از ذخایر مناسب نفت خام و فرآورده‌های اصلی نفتی از جمله بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما برخوردار است و می‌تواند اختلالات کوتاه‌مدت ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را مدیریت کند. همچنین اشاره شد که شرکت‌های انرژی هند بخشی از واردات خود را از مسیرهایی خارج از تنگه هرمز تأمین می‌کنند تا آثار احتمالی اختلال در عبور محموله‌ها از این تنگه کاهش یابد.

اقدامات مرحله‌ای

از آغاز بحران انرژی در جهان پس از شروع جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، وزارت نفت و گاز طبیعی هند یک اتاق کنترل شبانه‌روزی برای رصد وضعیت ذخایر و تأمین فرآورده‌های نفتی در سراسر کشور ایجاد کرده است. این وزارتخانه تأکید کرده که دولت به‌صورت مستمر شرایط را زیر نظر دارد و حفاظت از منافع مصرف‌کنندگان هندی همچنان در اولویت قرار دارد.

در ۲۲ مارس، دولت هند اعلام کرد اقداماتی برای تضمین ثبات تأمین فرآورده‌های نفتی و گاز مایع در شرایط بسته شدن تنگه هرمز اتخاذ کرده است. به گفته دولت، پالایشگاه‌ها با ظرفیت بالا فعالیت می‌کنند و کشور ذخایر کافی از بنزین و گازوئیل در اختیار دارد. همچنین تولید داخلی گاز مایع در پالایشگاه‌ها افزایش یافته است.

دولت هند تأکید کرد که هیچ موردی از کمبود سوخت در جایگاه‌های عرضه وابسته به شرکت‌های بازاریابی نفتی ثبت نشده و از شهروندان خواست از خرید هیجانی خودداری کنند. همچنین بر تداوم منظم عرضه بنزین و گازوئیل تأکید شد.

این اقدامات شامل حمایت از تأمین انرژی برای بخش‌های اولویت‌دار نیز بود. دولت اعلام کرد که تأمین گاز طبیعی خانگی از طریق خطوط لوله و گاز فشرده خودروها به‌طور کامل حفظ شده، در حالی که سهمیه مصرف صنعتی و تجاری متصل به شبکه تا سقف ۸۰ درصد میانگین مصرف آن‌ها محدود شده است.

گاز و سوخت جایگزین

در چارچوب کاهش فشار بر مصرف گاز مایع، دولت هند از شرکت‌های توزیع گاز شهری این کشور خواست روند اتصال گاز طبیعی از طریق خطوط لوله به منازل و مراکز تجاری مانند رستوران‌ها، هتل‌ها و سلف‌ها را تسریع کنند. همچنین از ایالت‌ها و مناطق فدرال هند خواسته شد مجوزهای لازم برای توسعه شبکه‌های گاز را سریع‌تر صادر کنند.

بر اساس بیانیه ۲۲ مارس، دولت هند همچنین تخصیص ۱۰ درصد اضافی گاز مایع تجاری به ایالت‌ها و مناطق فدرالی که به گذار بلندمدت از گاز مایع به گاز طبیعی کمک می‌کنند، پیشنهاد کرد. بعدها این سهمیه ۲۰ درصد دیگر افزایش یافت تا مجموع سهمیه گاز مایع تجاری به ۵۰ درصد برسد.

وزارت نفت و گاز طبیعی هند در ۱۲ آوریل اعلام کرد که دولت این کشور، مجموعه‌ای از اقدامات برای مدیریت عرضه و تقاضا از جمله افزایش تولید پالایشگاه‌ها و افزایش فاصله زمانی رزرو سیلندرهای گاز خانگی از ۲۱ روز به ۲۵ روز در مناطق شهری و تا ۴۵ روز در مناطق روستایی را اجرا کرده است. همچنین اولویت تأمین انرژی به بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی داده شد.

دولت هند از شهروندان این کشور خواست از خرید هیجانی خودداری کنند، برای رزرو سیلندرهای گاز از سامانه‌های دیجیتال استفاده نمایند و به استفاده از گزینه‌های جایگزین مانند گاز طبیعی لوله‌کشی و اجاق‌های برقی یا القایی روی آورند. همچنین صرفه‌جویی در مصرف انرژی در زندگی روزمره مورد تأکید قرار گرفت.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد نفت سفید و زغال‌سنگ برای کاهش فشار بر تقاضای گاز مایع در دسترس قرار گرفته‌اند و وزارت زغال‌سنگ به شرکت‌های «کول ایندیا» و «سینگارینی کولیریز» دستور داده تا مقادیر بیشتری زغال‌سنگ برای توزیع میان مصرف‌کنندگان کوچک و متوسط در اختیار ایالت‌ها قرار دهند.

نظارت و مقابله با احتکار

با ادامه بحران، دولت هند از ایالت‌ها و مناطق فدرال این کشور خواست اطلاعیه‌ها و گزارش‌های روزانه‌ای برای اطمینان‌بخشی به شهروندان درباره موجودی سوخت منتشر کنند، اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی را زیر نظر بگیرند و با همکاری شرکت‌های بازاریابی نفتی، بازرسی‌های روزانه را تشدید کنند.

وزارت نفت هند اعلام کرد تمامی ایالت‌ها و مناطق فدرال، اتاق‌های کنترل و کمیته‌های نظارتی منطقه‌ای برای مقابله با احتکار غیرقانونی و فروش در بازار سیاه تشکیل داده‌اند. همچنین شرکت‌های دولتی بازاریابی نفتی، بازرسی‌های سرزده از توزیع‌کنندگان گاز مایع را افزایش داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که طبق گزارش دولتی ۱۲ آوریل، برای ۲۱۹ توزیع‌کننده جریمه اعمال شده و فعالیت ۵۶ نمایندگی توزیع نیز تعلیق شده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸