به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هند در پی پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل ایران و اختلال در تنگه هرمز با فشارهای اقتصادی گستردهای مواجه شده است؛ وضعیتی که به افزایش شدید قیمت نفت و گاز انجامیده و هزینه تولید در بسیاری از بخشهای اقتصادی این کشور آسیایی را بالا برده است.
براساس گزارش شبکه الجزیره، بخش هوانوردی هند از جمله حوزههایی است که بیشترین آسیب را از شوک انرژی دیده است. شرکت هواپیمایی هند اعلام کرده که در ماههای آوریل و مه، بین ۱۰ تا ۱۲ درصد از پروازهای خود را به دلیل افزایش قیمت سوخت، کاهش داده است.
روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده که شرکت هواپیمایی هند ممکن است ناچار به کاهش بیشتر پروازها شود. «کمبل ویلسون» مدیرعامل این شرکت در یادداشتی داخلی اعلام کرده که سوخت هواپیما به یک چالش جدی، تبدیل شده و احتمال دارد در ماههای ژوئن و ژوئیه نیز کاهش بیشتری در پروازها، اعمال شود.
این کاهش در حالی رخ میدهد که فصل تابستان معمولاً دوره سودآوری بالای شرکتهای هواپیمایی است؛ بنابراین انتظار میرود درآمد این شرکتها بهطور قابل توجهی کاهش یابد.
در همین حال، شرکت دولتی «نفت هند» نیز قیمت گاز مایع مورد استفاده در صنایع و سوخت هواپیما برای شرکتهای خارجی را افزایش داده است.
افزایش قیمت گاز
در ادامه شوک انرژی، دولت هند قیمت کپسول گاز تجاری ۱۹ کیلویی را حدود ۹۹۳ روپیه (معادل ۱۰.۴۰ دلار) افزایش داده که رشدی نزدیک به ۴۸ درصد را نشان میدهد.
این افزایش به معنای بالا رفتن قیمت غذا در رستورانها و هتلهای هند و همچنین افزایش هزینه تولید در بخشهای صنعتی و تجاری این کشور، است.
با افزایش هزینههای تولید، خدمات و حملونقل در هند، انتظار میرود این فشارها به مصرفکنندگان این کشور منتقل شده و نرخ تورم در هند افزایش یابد.
صنایعی از جمله صنایع شیشه، سرامیک و سیمان در هند که وابستگی بالایی به گاز دارند، بیشترین آسیب را دیدهاند. برخی از این بخشها نیز تولید خود را کاهش داده و اقدام به تعدیل نیرو کردهاند.
بحران در بخش ساختوساز
شرکتهای ساختمانی در هند نیز با کمبود شدید «بیتومن»(ماده اصلی تولید آسفالت) مواجه شدهاند. هند حدود ۴۰ درصد نیاز خود به این ماده را از خاورمیانه وارد میکند.
در ماه مارس، واردات بیتومن به تنها ۷ هزار تن کاهش یافت، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۲ هزار تن بود.
دولت هند تاکنون از افزایش قیمت گاز برای مصرف خانگی خودداری کرده، اما در صورت تداوم جنگ علیه ایران و کمبود عرضه جهانی انرژی، احتمال افزایش قیمت برای مصرفکنندگان نیز وجود دارد.
آسیا در خط مقدم آسیب
اقتصادهای نوظهور آسیایی از جمله هند، بیشترین آسیب را از تبعات اقتصادی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، دیدهاند؛ چرا که وابستگی زیادی به واردات نفت و گاز از خاورمیانه دارند.
حدود ۵۰ درصد واردات نفت خام آسیا و بیش از یکسوم واردات گاز طبیعی آن از تنگه هرمز عبور میکند.
دولتهای این کشورها سالانه صدها میلیارد دلار برای کاهش فشار قیمت انرژی بر خانوارها هزینه میکنند و انتظار میرود این هزینهها با افزایش اخیر قیمتها بیشتر شود.
اقتصادهای نوظهور به کشورهایی گفته میشود که در مسیر توسعه قرار دارند و نه کاملاً توسعهیافته و نه فقیر، هستند. کشورهایی مانند برزیل، روسیه، هند و آفریقای جنوبی در این دسته قرار میگیرند.
صندوق بینالمللی پول نیز پیشتر پیشبینی رشد اقتصادی این کشورها را از ۴.۲ درصد به ۳.۹ درصد کاهش داده است.
