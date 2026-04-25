به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک شبکه آمریکایی گزارش کرد که جنگ با ایران به اقتصاد آمریکا آسیب وارد کرد و این آسیب میتواند ماندگار باشد.
شبکه آمریکایی «سیبیاس» در گزارشی به پیامدهای منفی جنگ با ایران برای اقتصاد آمریکا اشاره کرد و نوشت، در هشت هفتهای که از آغاز جنگ ایران میگذرد، این درگیری قیمت بنزین را به بالای ۴ دلار در هر گالن رسانده، به خریداران مسکن فشار وارد کرده و تورم را به بالاترین سطح خود در تقریباً دو سال اخیر کشانده است. اقتصاددانان میگویند حتی اگر جنگ به زودی پایان یابد، احتمالاً آمریکاییها تا ماهها تأثیرات مالی آن را احساس خواهند کرد.
مارک زندی، اقتصاددان ارشد مؤسسه مودیز آنالیتیکس، به سیبیاس نیوز گفت: «من فکر میکنم بخشی از آسیب همین حالا هم وارد شده است، به این دلیل که بازگشتی در قیمت نفت وجود ندارد، دستکم نه در آینده نزدیک.»
بر اساس این گزارش، این جنگ تردد از تنگه هرمز، آبراهی راهبردی که به طور معمول یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند را مختل کرده است. در نتیجه، قیمت نفت جهش کرده و پیامدهای گستردهای برای آمریکاییها به هنگام سوختگیری خودروها و رزرو سفر به دنبال داشته است. تا ظهر جمعه، هر بشکه نفت خام برنت، شاخص بینالمللی، با ۱۰۵ دلار معامله میشد که نسب به پیش از شروع جنگ ۴۴ درصد افزایش نشان میدهد.
زندی گفت با توجه به آسیبهای گسترده به تأسیسات انرژی در سراسر خاورمیانه، مدت زمان زیادی طول خواهد کشید تا تولید نفت به سطح پیش از جنگ یعنی ۱۰۰ میلیون بشکه در روز بازگردد.
بر اساس پیشبینیهای متعدد، در حالی که اقتصاددانان افت قیمت نفت در اواخر امسال را پیشبینی میکنند، احتمالاً قیمتها در سراسر سال ۲۰۲۶ بالاتر از سطوح پیش از جنگ باقی خواهد ماند.
لیدیا بوسور، اقتصاددان ارشد در مؤسسه EY-Parthenon، با اشاره به «تأثیرات ماندگار» جنگ گفت: «دیدگاه ما این است که عادیسازی کامل همچنان زمان خواهد برد، بهویژه وقتی صحبت از زنجیرههای تأمین و ظرفیت انرژی میشود.»
کاخ سفید بلافاصله به درخواست شبکه سیبیاس نیوز برای اظهار نظر پاسخ نداد.
اقتصاددانان به سیبیاس نیوز گفتند انتظار دارند نرخ تورم در ماه آوریل افزایش یابد و در سراسر سال ۲۰۲۶ نیز در سطح بالایی باقی بماند. ماه گذشته، شاخص قیمت مصرفکننده به نرخ سالانه ۳.۳ درصد رسید که بالاترین سطح از ماه مه ۲۰۲۴ بود و عمدتاً ناشی از جهش قیمتهای انرژی بود.
اسکات لینسیکام، معاون اقتصاد کلان در مؤسسه پژوهشی غیرحزبی کیتو، گفت یک شاخص کلیدی دیگر تورم، یعنی شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی، میتواند تا پایان سال به ۴ درصد برسد، یعنی دو برابر نرخ هدف ۲ درصدی فدرال رزرو. این شاخص در ماه فوریه به صورت سالانه ۲.۸ درصد رشد داشت.
او گفت: «مصرفکنندگان، طبیعتاً خواهان کاهش تورم هستند و ما قطعاً به آن نمیرسیم. باید انتظار داشته باشیم که قیمتها بالاتر از آنچه مردم میخواهند باقی بماند.»
فشار مالی ناشی از افزایش قیمت انرژی میتواند مصرفکنندگان را به عقبنشینی در هزینهها وادارد و به طور بالقوه مانعی برای رشد تولید ناخالص داخلی ایجاد کند، زیرا حدود ۷۰ سنت از هر ۱ دلار تولید ناخالص داخلی ناشی از هزینههای مصرفکننده است.
گریگوری داکو، اقتصاددان ارشد EY-Parthenon، پیشبینی میکند که این جنگ میتواند رشد تولید ناخالص داخلی را امسال ۰.۳ درصد کاهش دهد و رشد سالانه را به ۱.۸ درصد برساند. این رقم نشاندهنده یک کندی در مقایسه با نرخ رشد ۲.۱ درصدی ثبتشده در سال ۲۰۲۵ است.
فشار بر آمریکاییها از نقاط حساس
برای بسیاری از آمریکاییها، بزرگترین تأثیر جنگ ایران ممکن است در جایگاههای سوخت باشد، جایی که میانگین قیمتها از زمان آغاز درگیری به دلیل کمبود عرضه جهانی نفت، بیش از ۱ دلار در هر گالن افزایش یافته است. طبق گزارش انجمن اتومبیل آمریکا (AAA)، تا روز جمعه، میانگین هزینه هر گالن بنزین در ایالات متحده ۴.۰۶ دلار بود.
زندی گفت تحت خوشبینانهترین سناریوها، قیمت بنزین میتواند تا پایان سال به حدود ۳.۵۰ دلار در هر گالن کاهش یابد. در حالی که این امر میتواند اندکی از بار رانندگان بکاهد، اما همچنان بالاتر از سطح ۲.۹۸ دلار پیش از جنگ است.
این گزارش ادامه داد، در نتیجه جنگ ایران، سفرهای تابستانی نیز گرانتر میشود، زیرا خطوط هوایی قیمت بلیط را افزایش داده و هزینههای جدیدی برای بار مسافران وضع میکنند تا افزایش هزینه سوخت جت را که از اوایل این ماه بیش از ۲ دلار در هر گالن افزایش یافته، جبران کنند.
در حالی که بخش عمده آسیبهای اقتصادی تاکنون در بخش سفر متمرکز بوده، اقتصاددانان میگویند آمریکاییها میتوانند به زودی فشار را در سایر بخشهای زندگی خود نیز احساس کنند، زیرا افزایش قیمت گازوئیل، هزینه حمل و نقل کالاها را بالا برده و متعاقباً هزینههای مواد غذایی و قیمت سایر اقلام را نیز افزایش میدهد.
زندی گفت: «هر چیزی که با کامیون جابهجا شود، هزینهاش بیشتر خواهد شد. این موضوع از مواد غذایی گرفته تا بستههای آمازون را شامل میشود.»
بر اساس این گزارش، اقتصاددانان میگویند اختلال در تولید و عرضه کود شیمیایی میتواند به قیمت مواد غذایی فشار وارد کند. کود شیمیایی با استفاده از گاز طبیعی تولید میشود که عرضه آن به دلیل جنگ محدود شده است. آژانس بینالمللی انرژی در گزارشی که روز جمعه منتشر شد، پیشبینی کرد که درگیری در غرب آسیا، عرضه جهانی گاز طبیعی را برای دو سال محدود نگه خواهد داشت.
لینسیکام در صحبت درباره اختلالات زنجیره تأمین ناشی از جنگ گفت: «عمدهفروشان، توزیعکنندگان و خردهفروشان هرکدام میتوانند بخشی از این ضربه را جذب کنند. بنابراین ممکن است تمام این افزایش هزینه به طور کامل به مصرفکننده منتقل نشود، اما بخشی از آن منتقل خواهد شد.»
