آمریکا: رصد جدی تحولات امنیتی و فعالیت تروریستی در افغانستان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، روز گذشته در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا تأکید کرد که افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهایی است که فعالیت‌ گروه‌های تروریستی در آن‌ها، با حساسیت و مستمر توسط واشنگتن رصد می‌شود.

این مقام نظامی آمریکایی، در پاسخ به پرسش سناتور جیم بنکس درباره افزایش احتمالی تحرکات داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان، با اشاره به نگرانی‌های موجود تصریح کرد: «تحولات امنیتی افغانستان برای ما اهمیت زیادی دارد و تمامی اقدامات و تحرکات مشکوک، زیر ذرّه‌بین ما قرار دارد.»

کوپر همچنین اعلام کرد که همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا با کشورهای منطقه، نقش موثری در کنترل و مهار بخشی از این تهدیدها ایفا کرده است.

به گفته او، پیگیری‌ها و تعامل‌های منطقه‌ای همچنان ادامه خواهد داشت تا از گسترش خطرات تروریستی جلوگیری شود و امنیت منطقه‌ای حفظ گردد.

...............

پایان پیام/