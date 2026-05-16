به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس رسماً شهادت عزالدین الحداد، فرمانده این گردان‌ها در حمله رژیم صهیونیستی را تایید کرد.

گردان‌های قسام تصریح کرد که شهید عزالدین الحداد به همراه همسر و دخترش و تعدادی از مردمان فلسطین به شهادت رسید.

قسام عنوان داشت که این فرمانده بزرگ در پی یک عملیات ترور بزدلانه توسط دشمن صهیونیستی در مرکز شهر غزه به شهادت رسید که این حمله نقض فاحش توافق آتش بس است.

گردان‌های قسام تاکید کرد این اتفاق بزرگ تنها انگیزه بیشتری خواهد شد که مردم پایدار فلسطین و مقاومت سلحشور آن را به ادامه مسیر مبارزه و مقاومت سوق می‌دهد.

همزمان رسانه‌های فلسطینی تصاویری از مراسم تشییع پیکر الحداد به همراه همسر و فرزندش منتشر کردند.

