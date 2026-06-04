ابوعبیده خطاب به میانجیگران: کجایید؟ نقش شما کجاست؟/ قربانی و جلاد را در یک جایگاه قرار ندهید

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ ابوعبیده، سخنگوی گردانهای شهید عزالدین قسام، در واکنش به کشتارهای جاری در غزه و نقض توافق آتشبس، بیانیهای مفصل خطاب به میانجیگران و جهان اسلام منتشر کرد.
وی تأکید کرد که رژیم صهیونیستی با ترور فرماندهان مقاومت قادر به تضعیف آن نخواهد بود و گفت: «دفتر حساب و انتقام همچنان باز خواهد ماند تا زمانی که دشمن، بهای اقدامات خود را بهطور کامل و سنگین بپردازد.»
ابوعبیده با اشاره به تداوم کشتار روزانه غیرنظامیان در نوار غزه و شانه خالی کردن اشغالگران از تعهدات خود، اعلام کرد که این وضعیت مسئولیت سنگینی را بر دوش کشورهای ضامن و میانجی قرار داده است. وی با اشاره مستقیم به ترکیه، مصر و قطر (میانجیگران غیر از آمریکا) پرسید: «کجایید؟ نقش شما کجاست؟ تضمینهای شما کجاست؟»
خطاب به میانجیگران و امت اسلامی
سخنگوی قسام خطاب به میانجیگران و امت اسلامی افزود: «قربانی و جلاد را در یک جایگاه قرار ندهید. در کنار برادران خود در غزه بایستید و موضعی شرافتمندانه اتخاذ کنید که در تاریخ ماندگار شود.»
ابوعبیده در ادامه اظهار داشت: «دشمن بار دیگر صحنه را به اشتباه تحلیل کرد و محاسبات نادرستی انجام داد. انعطاف ما را نشانه ضعف و خویشتنداری ما را عقبنشینی تلقی کرد. آنان تصور کردند ما فراموش خواهیم کرد یا خواهیم بخشید؛ در حالی که حساب و کتاب این نبرد همچنان باز خواهد ماند تا زمانی که دشمن، به اذن خداوند، بهای کامل اقدامات خود را بپردازد.»
ابوعبیده تأکید کرد: «اگر دشمن بزدل گمان میکند که با ترور رهبران ما میتواند ما را تضعیف کند، سخت در اشتباه است؛ زیرا خون آنان سوختی است که کشتی مقاومت را برای عبور از دشواریها به حرکت درمیآورد.» خون فرماندهان شهید، گواه صداقت آرمان مقاومت، پیوند ناگسستنی رهبران با مردم و آمادگی آنان برای فدا کردن جان خود پیش از جان مردم است.
ابوعبیده در ادامه بیانیه خود از فرماندهان ارشد شهید مقاومت یاد کرد و بهطور ویژه به شهید عزالدین حداد (ابوصهیب)، رئیس ستاد گردانهای شهید عزالدین قسام، و شهید محمد عوده (ابوعمر) پرداخت و نقش آنان در عملیات طوفان الاقصی و فرماندهی نیروهای مقاومت را ستود.
هشدار به دشمن: از فرماندهانی که باقی ماندهاند هراس داشته باشید
ابوعبیده در ادامه خطاب به اسرائیل اعلام کرد: «دشمن بزدل باید بداند که شهادت زید، جعفر و عبدالله بن رواحه هرگز به معنای نابودی فرماندهان مسلمان یا پایان یافتن راه آنان نبود، بلکه مقدمه ظهور خالد بن ولید شد. ای دشمنان خدا، به چیزی بشارت داده میشوید که موجب نابودی شما خواهد شد. تنها فرماندهانی باقی ماندهاند که برای رویارویی با شما آماده شدهاند.»
ابوعبیده خطاب به مردم فلسطین و نیروهای مقاومت در سراسر جهان اسلام اعلام کرد: «وظیفه این لحظه تاریخی، ورود عملی به نبرد میان حق و باطل است. دیگر سکوت یا بیطرفی پذیرفتنی نیست.» امید مقاومت پس از خداوند به ملتهای مسلمان و نیروهای مختلف امت اسلامی است و از همه گروهها، جریانها و ملتهای مسلمان خواست اختلافات خود را کنار گذاشته و توجه خود را بر «دشمن اصلی امت» متمرکز کنند.
ابوعبیده در ادامه افزود: اسرائیل در برابر نیروهای مقاومت در جبهههای مختلف نشانههای ضعف از خود بروز داده است. «دشمن شما در برابر رزمندگان غزه که با امکاناتی ساده او را به زانو درآوردهاند، ضعف خود را آشکار کرده است.»
سخنگوی گردانهای قسام در بخش پایانی بیانیه، مردم غزه را مخاطب قرار داد و گفت: «ای مردم فداکار غزه، ما سخنان شما را شنیدهایم، شعارهای شما را دنبال کردهایم و جمعیت عظیمی را که برای بدرقه فرماندهان شهید گرد آمده بودند، دیدهایم. خیانت به این خونها، این استقامت و این فداکاریها بر ما حرام است.» وی از مردم غزه خواست پیش از هر چیز به خداوند و سپس به مقاومت اعتماد داشته باشند و تأکید کرد: «ما راهی را که فرماندهانمان جان خود را برای آن فدا کردند و شما نیز در آن هزینههای سنگینی پرداختهاید، ادامه خواهیم داد.»
ابوعبیده در پایان با اشاره به امیدواری در سختترین شرایط گفت: «پس از هر شب تاریک، سپیدهدم، پیروزی و استقرار قدرت فرا خواهد رسید. بیتردید این یک جهاد است؛ یا پیروزی، یا شهادت.»
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