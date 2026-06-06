به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان در پیامی ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی محمد اسحاق فیاض را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

با نهایت تأسف و تأثر، خبر ارتحال مرجع عالیقدر، فقیه وارسته، عالم ربانی و استاد برجسته حوزه‌های علمیه، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد اسحاق فیاض رضوان‌الله تعالی علیه، موجب اندوه عمیق و تألم فراوان گردید.

آن فقید سعید از ارکان استوار فقاهت و مرجعیت شیعه و از برجسته‌ترین شاگردان مکتب علمی نجف اشرف بود که عمر پربرکت خویش را در راه ترویج معارف قرآن کریم، نشر فرهنگ اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام، تربیت شاگردان فاضل، خدمت به حوزه‌های علمیه و پاسخگویی به نیازهای دینی و فکری امت اسلامی سپری کرد. شخصیت علمی ممتاز، تقوای کم‌نظیر، زهد، اخلاص، تواضع، حلم و اهتمام ویژه ایشان به حفظ کیان مرجعیت و استقلال حوزه‌های علمیه، نام و یاد آن بزرگوار را در تاریخ تشیع جاودانه ساخته است.

بی‌تردید رحلت این مرجع بزرگ، ضایعه‌ای سنگین برای حوزه‌های علمیه، مراجع عظام، علما، فضلا، طلاب، مؤمنان و عموم شیعیان جهان به شمار می‌آید. آثار علمی ارزشمند، درس‌های پربار خارج فقه و اصول، شاگردان فراوان و خدمات گسترده ایشان به معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام، سرمایه‌ای ماندگار برای جهان اسلام خواهد بود و ان‌شاءالله در زمره باقیات صالحات آن عالم عامل ثبت خواهد شد.

اینجانب این مصیبت بزرگ را به محضر حضرت بقیةالله الأعظم ارواحنا فداه، مراجع عظام تقلید، حوزه مقدسه نجف اشرف، بیت مکرم آن فقید سعید، خصوصاً حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمود فیاض دامت تأییداته و توفیقاته، شاگردان، ارادتمندان، عموم شیعیان جهان و به‌ویژه ملت مؤمن، صبور و شریف افغانستان و شیعیان وفادار آن سرزمین که آن مرجع بزرگ را همواره ملجأ دینی، علمی و معنوی خویش می‌دانستند، تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و از درگاه حضرت حق جلّ و علا برای آن عالم ربانی، علو درجات، رضوان واسعه الهی، حشر با اولیای الهی و برای خاندان معزز و بازماندگان گرامی، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته



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