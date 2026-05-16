به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ «مایک والتز» مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که طالبان باید به آنچه واشنگتن «دیپلماسی گروگان‌گیری» می‌نامد پایان دهد.

وی شامگاه جمعه در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به ربوده شدن «پل اوربی» شهروند آمریکایی در استان خوست نوشت که از این حادثه ۱۲ سال می‌گذرد و هنوز سرنوشت وی مشخص نیست.

والتز تأکید کرد که ایالات متحده برای ارائه اطلاعاتی که به بازگشت امن این شهروند آمریکایی منجر شود، تا یک میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.

مقام‌های آمریکایی بار دیگر از طالبان خواسته‌اند زمینه آزادی شهروندان خارجی بازداشت‌شده را فراهم کرده و به سیاست بازداشت اتباع خارجی که از سوی واشنگتن «گروگان‌گیری» توصیف می‌شود پایان دهند.

