درخواست عشایر عراق برای تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در نجف و کربلا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از شیوخ و رهبران عشیره «الرویشد» به ریاست «شیخ سعد قاطع محمود الشاطی» شیخ بزرگ این عشیره در محل سفارت ایران در بغداد با محمدکاظم آل صادق دیدار کردند.

در این دیدار رهبر این عشیره طی سخنانی اعلام کرد: رابطه عراق و ایران رابطه خاصی است و با رابطه با دیگران قابل مقایسه نیست.

وی افزود: ما به عنوان عشایر قبیله بنی لام از شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی بسیار متاثر شدیم و مجالس ماتم و حزن برگزار کردیم و عزای ما همچنان ادامه دارد.

رهبر این عشیره خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران عظمت و شوکت آمریکا را در جهان درهم شکست.

وی در ادامه افزود: ما عشایر قبیله بنی لام به شکل عام و عشیره الرویشد به شکل خاص رسما از شما و دولت ایران درخواست داریم که اگر امکان داشته باشد، تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق و در شهرهای نجف و کربلا برگزار گردد.

در این دیدار محمدکاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق ضمن خوشامدگویی، بر عمق روابط دینی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دو کشور تأکید کرده و به روابط بین عشایر عربی جنوب عراق و ایران در دو طرف مرز اشاره کرد.

سفیر ایران افزود: دوستان در مواقع حساس و سختی‌ها شناخته می‌شوند. کمک و یاری رسانی ایران به عراق در 2014 در مقابل حملات داعش و نیز ایستادگی و کمک رسانی عراقی‌ها در این جنگ تحمیلی فراموش نشدنی است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: ایرانِ قوی همیشه در کنار عراق است و در مقابل توطئه‌ها و فتنه‌ها از این کشور دفاع و حمایت خواهد کرد.

....................................

پایان پیام/ 167