شهادت فرمانده القسام مهر تاییدی بر بدعهدی دشمنان بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت شهادت فرمانده گردان عزالدین قسام تاکید کرد: اگرچه سال‌های عمر اشغالگران قبله اول مسلمانان مملو از جنایت‌ها و خیانت‌های مختلف است، اما شهادت فرمانده گردان قسام در زمانه آتش بس بار دیگر بر بدعهدی و پیمان‌شکنی آنها مهر تایید زد.

متن پیام محمدباقر قالیباف به شرح زیر است:

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهنم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

بار دیگر دست جنایتکار رژیم صفاک صهیونی به خون مجاهدی بزرگ و نستوه آغشته شد و در زمانی که با وعده‌های دروغین جنایتکاران بدسابقه، علی الظاهر آتش بس در غزه قهرمان حاکم بود، "عزالدین الحداد" فرمانده گردان‌های دلاور عزالدین قسام به دست فرقه تبهکار صهیونی همراه با همسر و دخترش به شهادت رسید.

این برادر مجاهد عمری را در مبارزه با اشغالگران سرزمینش در میدان رزم و یا در زندان‌های دژخیمان صهیونیست سپری کرد و ۲ پسر خود را در همین مسیر تقدیم نمود.

اگرچه سال‌های عمر اشغالگران قبله اول مسلمانان مملو از جنایت‌ها و خیانت‌های مختلف است، اما شهادت او در زمانه آتش بس بار دیگر بر بدعهدی و پیمان‌شکنی آنها مهر تایید زد.

بدون شک، وعده الهی غیرقابل تغییر است و با ادامه خط مقاومت سرنوشت ملت و سرزمین فلسطین به دست فلسطینیان غیور رقم خواهد خورد.



