مقتدی صدر تشکیل دولت عراق را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقتدی صدر روز یکشنبه تشکیل دولت جدید را به علی الزیدی نخستوزیر عراق تبریک گفت و بر ضرورت حفظ حاکمیت کشور و مقابله جدی با فساد تأکید کرد.
دفتر مقتدی صدر در بیانیهای اعلام کرد که وی طی تماس تلفنی با علی فالح الزیدی، تشکیل دولت را به او تبریک گفته است.
بر اساس این بیانیه، مقتدی صدر از نخستوزیر عراق خواسته است برای حفظ حاکمیت کشور و بهبود وضعیت خدمات عمومی تلاش کند و افزوده است که در وی روحیه، اراده و عزم لازم برای بهبود شرایط عراق را مشاهده کرده است.
وی همچنین از نخستوزیر خواست با قاطعیت در برابر فساد بایستد، از منابع و ظرفیتهای کشور حفاظت کند و زمینه زندگی شرافتمندانه برای مردم عراق را از طریق ارائه خدمات، تأمین نیازهای شهروندان و حفظ حقوق آنان فراهم سازد.
.........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما