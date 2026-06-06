به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزبالله لبنان اعلام کرد که در راستای دفاع از کشور و ملت لبنان و در پاسخ به نقض توافق آتشبس و تجاوزهای رژیم صهیونیستی به روستاهای جنوبی (که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از غیرنظامیان شد)، ساعت ۱۹:۱۰ یکی از مقرهای فرماندهی ارتش اسرائیل در منطقه «قلعه الشقیف» را هدف حملات توپخانهای قرار داده است.
پیش از این نیز حزبالله لبنان با صدور چندین بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی، مواضع توپخانهای ارتش این رژیم را در مناطق مختلف هدف قرار داده است.
حزبالله اعلام کرد: با دو پهپاد انتحاری، موضع توپخانهای ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک عدیسه را هدف قرار داده و سپس برای دومین بار نیز همان موضع را با یک پهپاد انتحاری دیگر مورد حمله قرار داده است.
این جنبش همچنین از حمله پهپادی به موضع توپخانهای ارتش اشغالگر در اطراف وادی هونین (مقابل شهرک مرکبا) و نیز موضع توپخانهای «یفتاح» خبر داد.
مقاومت اسلامی لبنان در ادامه اعلام کرد: موضع توپخانهای تازهاستقرار یافته ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف وادی هونین را نیز با یک پهپاد انتحاری هدف قرار داده است.
حزبالله همچنین از حمله پهپادی به تجمع نیروهای ارتش اشغالگر در اطراف قلعه الشقیف در جنوب لبنان خبر داد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که درگیریهای مرزی میان حزبالله لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد و مناطق مختلف جنوب لبنان طی ساعات گذشته شاهد حملات متقابل دو طرف بوده است.
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